Yolanda Díaz apoyará a Podemos en A Coruña en plena escalada de tensión con Marea

Los equilibrios electorales en el espacio de la izquierda rupturista no son sencillos. La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, la ferrolana Yolanda Díaz, ocupará el próximo jueves su agenda electoral en una doble visita a Galicia. De mañana estará en Santiago, con Compostela Aberta, en la tradicional carpa de las fiestas de la Ascensión. Por la tarde estará en A Coruña, en donde apoyará la lista que encabeza el ex senador y ex concejal José Manuel Sande, que lidera la candidatura de Por Coruña, que aglutina a Podemos, Esquerda Unida y Alianza Verde.

Pocos dudaban de que la líder de Sumar apoyaría públicamente esta candidatura, toda vez que su padre, el histórico sindicalista Suso Díaz, cierra la lista con la que la formación se presenta a las municipales herculinas. Además, la dirección en Galicia de Podemos, encabezada por Borja San Ramón y en cuyo núcleo duro se encuentra el diputado Antón Gómez-Reino es muy próxima a Díaz y a Sumar.

El sindicalista Suso Díaz y el candidato de Por Coruña a la alcaldía, José Manuel Sande.

Dos listas en A Coruña

No obstante, en A Coruña se da la circunstancia, al contrario que en Compostela, que el espacio rupturista no fue capaz de llegar a un acuerdo para presentar una lista conjunta en estos comicios. De un lado se presenta Por Coruña y del otro Marea Atlántica, formación que gobernó la ciudad entre 2015 y 2019 y con la que Sande fue concejal de Culturas.

Díaz desembarca en la campaña coruñesa mientras que la tensión crece entre ambas formaciones, como se ha evidenciado en un acto de campaña de Marea Atlántica celebrado este martes en As Conchiñas, en el Agra del Orzán.

Y es que, precisamente, las diferencias internas que llevaron a la ruptura del espacio de confluencia en A Coruña han provocado ahora la primera crisis de campaña, al programar la candidatura de Xan Xove un mitin con el anuncio de la presencia de la participación de los tres ex alcaldes del cambio, que finalmente no ha tenido lugar.

El pasado domingo, Marea Atlántica lanzó el cartel del mitin de este martes en la praza das Conchiñas con la presencia de los que los que fueron alcaldes de Ferrol, Santiago de Compostela y A Coruña —Jorge Suárez, Martiño Noriega y Xulio Ferreiro— tras las elecciones de 2015 en las que irrumpieron las mareas municipalistas también en otras localidades como Vigo.

«Malestar» en EU

Sin embargo, la presencia de Jorge Suárez en el cartel de Marea Atlántica ha causado «malestar» en la dirección de Izquierda Unida-Esquerda Unida (IU-EU) en Galicia, así como en la candidatura en la que rivaliza en el mismo espacio fruto de un acuerdo de IU-EU con Podemos.

Fuentes de la dirección local de IU-EU han reconocido a Europa Press que la presencia de Jorge Suárez en el cartel de Marea Atlántica, que no modificó pese a las comunicaciones internas y que permaneció colgado en el mitin sin cambios, causó malestar al entender que era «contradictorio» que Suárez, militante de Izquierda Unida, respaldase una candidatura ajena a la organización en la que milita.

«Por respeto, es contradictorio», manifiestan estas mismas fuentes, que indicaron que se pusieron en contacto con la organización en Ferrol para conocer la situación y que se les comunicó que finalmente decaería la presencia de Jorge Suárez, de la que se enteraron por «redes» sociales en la lista de Por Coruña.

Sin embargo, voces autorizadas de Izquierda Unida, aunque no de la dirección actual, declaran que el problema de «origen» se sitúa en la falta de acuerdo en A Coruña y que una candidatura que hace cuatro años ostentaba la Alcaldía no fue capaz de alcanzar un acuerdo ahora. Además, subrayan que Jorge Suárez «no representa a IU-EU», sino que es «concejal de una candidatura plural», por lo que creen, estas mismas fuentes, que habría que haber tenido «más cintura» en este caso y no ceñirse a la cuestión «orgánica».

Además, fuentes de la dirección de IU-EU también se han limitado a explicar que sería una foto algo «extraña», toda vez que Jorge Suárez, aunque representa un espectro más amplio en Ferrol en Común, milita en esa organización política que concurre con otra lista.

Cuestión Personal

Por su parte, Marea Atlántica ha manifestado de forma oficial que la ausencia de Suárez se ciñe a una cuestión de ámbito «personal» sobrevenida que se conoció en las últimas horas y que no se pudo confirmar hasta esta misma tarde de martes. Ya en el arranque del mitin, se ha excusado su ausencia porque «no fue posible», pero se lanzaron guiños sobre la relación y que, junto a Ferreiro y Noriega, es «referente» para Xan Xove: «Le mandamos un gran abrazo y mucho ánimo para las elecciones de mayo».

Pese a esta situación, el ex alcalde ferrolano, Jorge Suárez, ya se fotografió con el candidato de Marea Atlántica este mismo lunes en una acción conjunta para reivindicar el tren de proximidad y, más en concreto, el que une las dos ciudades.

Listas separadas en A Coruña y Ferrol

Se da la situación que A Coruña, junto con Ferrol, es una de las dos ciudades gallegas en que, frente a la concentración que hubo en las otras ciudades, se han mantenido las diferencias dentro de este mismo espacio. Así, en la ciudad herculina Podemos e Izquierda Unida firmaron un acuerdo para una lista conjunta, mientras que en Ferrol se mantiene la lista de Ferrol en Común que aglutina a todo el espacio menos a Podemos, que concurre en solitario en la ciudad departamental.