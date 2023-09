Yolanda Díaz: “Feijóo representa la mayor crisis política del PP en España”

La vicepresidenta segunda del Gobierno en funciones, Yolanda Díaz, considera que “el liderazgo de Feijóo se apaga y pienso además que Feijóo representa ahora mismo la mayor crisis política dentro del PP de España. Para la también ministra de Trabajo esta crisis es de “una profundidad brutal” que se traduce en una falta de liderazgo.

Así lo ha destacado en una entrevista en la Cadena Ser Galicia al ser preguntada por el acto de los populares este domingo en Madrid contra la amnistía. “El PP de Casado sufrió más o menos lo mismo que Feijóo, pero Casado se despegó de la extrema derecha y Feijóo hizo todo lo contrario», ha reflexionado.

Negociaciones con los independentistas catalanes

Según ha explicado, las negociaciones con los independentistas se llevan a cabo en «los marcos legales existentes» y ha remarcado que no negocia «nada que no esté en el marco legal o constitucional del país». «Creo que soy clara: donde hay acuerdo no hay unilateralidad. Creo que cuando alguien se sienta a negociar, ya se desprende de la unilateralidad». También ha insistido en que el objetivo es alcanzar un «proyecto de transformación» del país y que esta legislatura sea la de «los avances sociales». Con todo, en lo que tiene que ver con Cataluña, Díaz ha dicho entender Cataluña «como una solución y no como un problema».

La ministra de Trabajo sitúa en el lado opuesto a la derecha que, en su opinión, propone “incendiar Cataluña”. En el lado opuesto ha situado a la derecha que, en su opinión, propone «incendiar Cataluña». «Creo que hoy estamos mucho mejor y que si gobernara el PP con la extrema derecha, Cataluña y el resto del país estarían mucho peor», ha zanjado.

Asimismo, Yolanda Díaz ha asegurado que si ya existiera un acuerdo para la amnistía, tal y como señaló Oriol Junqueras, ese acuerdo «sería público». En este sentido, ha afirmado que en cuanto se produzca ese acuerdo «se hará público por todas las partes», pero cree que por el momento «no lo hay».

En esta línea, ha invitado a repasar los tipos de amnistía existentes: «las que transitan regimenes políticos», como la del 77; amnistías utilitaristas, como las fiscales que «practicó ‘muy bien’ el PP, para los más ricos»; y amnistías «que tratan de resolver conflictos políticos».

Encuentro con Puigdemont

La política gallega ha dicho asumir “todos los desgastes”, en relación a su encuentro con Carles Puigdemont, al tiempo que ha querido trasladar a la ciudadanía «que tiene dudas» que «lo importante» es que el pasado 23 de julio España «durmió mejor». «Creo que la gente quiere un gobierno progresista y esto lo vamos a hacer dentro de una España que lidera la convivencia. Me van a encontrar siempre ahí. Pido confianza a las personas de nuestro país porque trabajamos para alcanzar una España mejor», ha insistido.

Sobre las negociaciones internas con Podemos y también con el PSOE para repetir el gobierno de coalición, la líder de Sumar ha reconocido que no le gustan «los conflictos y el ruido» y ha apuntado que su formación quiere aportar «ganar más derechos». «Consolidar sí, pero abriendo más derechos; en definitiva, un país mejor», ha reivindicado.

Por eso, ha asegurado que se van a «dejar la piel» para que haya un gobierno de coalición progresista. «Nunca me levanto de una mesa y vamos a trabajar para tener ese gobierno», ha proclamado.