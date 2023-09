Amazon desvela lo más relevante para los universitarios: aumento del gasto académico, tecnología en el estudio e inversión en entretenimiento por ‘streaming’

Septiembre es sinónimo de vuelta a las aulas y el comienzo de un nuevo curso. Los estudiantes protagonizan la actualidad en estos momentos y Amazon ha querido conocer de primera mano los temas que más les interesan y preocupan a través de una encuesta realizada por Beruby a 3.000 estudiantes de entre 18 y 25 años.

El gasto académico y la manutención para aquellos que viven fuera de la casa familiar o encontrar un buen empleo al finalizar los estudios, son algunos de los puntos calientes que más preocupan a los estudiantes de nuestro país. Más de la mitad de los estudiantes universitarios que viven fuera de casa aseguran tener un gasto anual de más de 3.000 euros: alquiler, comida y el material necesario para los estudios son las principales partidas de su gasto, que se ha incrementado considerablemente respecto a 2022 cuando solo el 20% afirmaba que su presupuesto anual superaba los 2.000 euros.

Más de un 90% de los jóvenes estudiantes que viven fuera de casa considera que el gasto académico y de material escolar, así como el coste del alquiler, transporte, comida y ocio al tener que estudiar fuera de su lugar de origen es caro o muy caro, y el 50% de los jóvenes afirma que tiene que trabajar para financiar sus estudios. De hecho, 7 de cada 10 considera además que el precio de los estudios ha incrementado en los dos últimos años. Solo un 25% afirma dedicar menos de 1.000€ a sus gastos anuales (un 28% en 2022), el 34% invertirá entre 1.000 y 2.000 euros (al igual que el año pasado) y un 40% necesitará un presupuesto superior a los 2.000€, frente al 20% que superaba esta cifra hace un año.

También es importante para estos jóvenes el apoyo de la tecnología: un 94% de los jóvenes encuestados considera que la digitalización y el uso de la tecnología es necesaria para su formación, sobre todo porque piensan que puede ser una herramienta útil que refuerza la metodología tradicional; de hecho, el 89% asegura que sí se apoya en herramientas online para sus estudios.

De todos los gastos que implica una vida universitaria y exceptuando el coste de la matrícula, que es la partida más alta para el 76%, los principales gastos son: la comida (66% frente a 15% en 2022), el alquiler (41% frente a 18%) y el material para desarrollar los estudios (60% frente a 15% en 2022) que, además adquieren de manera mayoritaria vía online (36%) frente a compras en tiendas físicas como grandes superficies (31%).

Además del gasto general relacionado con los propios estudios, el 31% afirma destinar una partida de su presupuesto mensual al ocio, donde las actividades más populares son: ver películas o series (26%), practicar deporte (19%), escuchar música (16%) y salir con los amigos (15%). Para aquellas actividades que requieren de una plataforma online por suscripción, casi tres cuartas partes de los encuestados (75%) afirma no gastar más de 20€ al mes en plataformas de streaming. Si lo comparamos con la encuesta realizada en 2022 también por Beruby para Amazon, este dato ha percibido un incremento de un 25% sobre todos los jóvenes encuestados ya que el pasado año más del 50% aseguró invertir entre 10 y 20 € al mes en suscripciones y tarifas premium mientras que el segmento que no gasta nada en este tipo de servicios no ha variado (20%).

Además, de todos los servicios de plataformas y webs de compras con opción de suscripción con beneficios exclusivos para clientes Prime o Premium incluidas en la encuesta, el 74% de los encuestados elige Amazon Prime y/o Prime Student y tiene claro las razones: entregas rápidas y gratuitas (84%) seguido de su oferta de entretenimiento con beneficios como Prime Video (76%) o Amazon Music (42%); con respecto a este último dato, el estudio revela que el 81% de los estudiantes encuestados invierte parte de su presupuesto mensual en diferentes plataformas de streaming.

Eva Morales, responsable de Marketing de Prime en Amazon.es y Amazon.it afirmó que están encantados «de poder ofrecer a los estudiantes todos los beneficios de Amazon Prime a mitad de precio a través de Prime Student. Cada vez son más los estudiantes que se benefician de las más de ocho ventajas incluidas en su suscripción, como envíos rápidos que hacen más fácil su día a día y acceso al mejor entretenimiento”.