CreaEnergia lanza la tarifa ‘Belén Esteban’ para “revolucionar” el mercado eléctrico de la mano de la Inteligencia Artificial Generativa

CreaEnergia y Belén Esteban presentaron una nueva tarifa de luz, “cien por cien renovable, digital y transparente, para llegar a todos los consumidores que quieran ahorrar en su factura eléctrica mensual a la vez contribuyen a cuidar el medio ambiente”, según señaló la compañía.

La nueva energética se estrena en el mercado español para aquellos clientes, destacó, “que buscan una oferta sostenible, transparente y que se gestiona de forma eficiente y sin esfuerzo a través del móvil. Y lo hace mediante una campaña innovadora articulada mediante Inteligencia Artificial que supone un hito tecnológico y de la mano de Belén Esteban, que ha puesto imagen y voz al proceso de captación del cliente, entrenando algunas de sus expresiones más populares y virales”.

“Hoy lanzamos un nuevo proyecto empresarial disruptivo que está muy centrado en la digitalización y en ofrecer a los clientes un producto genuinamente sostenible, alineado con el consumo energético responsable que proponemos”, indicó Emili Rousaud, consejero delegado de CreaEnergia en la presentación celebrada en Madrid, en presencia de la conocida colaboradora de televisión.

Apuesta

Dijo que la nueva tarifa ‘Belén Esteban’ es verde, con energía limpia y certificada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), y se lanza a precio de coste más una pequeña cuota fija de gestión mensual de 5,89 euros, “sin márgenes ocultos y sin permanencia. Así, el cliente pagará exactamente cada kWh al precio que lo compra la compañía y podrá optimizar su consumo sacándole partido en los tramos más baratos. La misión de la nueva energética es hacer las cosas sencillas y justas para los clientes. En cada factura se detallan todos los conceptos, separando de forma clara la cuota de los conceptos energéticos, evidenciando que el margen de la empresa no depende del consumo del cliente”.

Para ello, han forjado una alianza con Belén Esteban para articular la campaña de promoción que ha supuesto “una oportunidad y un desafío a nivel tecnológico”. La colaboradora televisiva se ha erigido en voz y figura para atender el proceso de contratación y consultas de clientes y, mediante un Avatar Digital Inteligente (I.A.), responde de una forma “creativa, natural y fluida”. “Somos diferentes y queremos demostrarlo. Estamos convencidos de que Belén, una persona que dice siempre sin tapujos lo que piensa, nos ayudará a trasmitir ese concepto de transparencia, añadiendo su toque personal, su manera de ser directa, su familiaridad y su carisma”, apuntó Rousaud.

Por su parte, Belén Esteban se ha mostrado fascinada por la experiencia. “Estoy sorprendida, he llamado muchas veces, más bien me he llamado varias veces, y confieso que el resultado es asombroso”, afirma. Para la presentadora de televisión, la tarifa tiene mucho sentido porque pone en el centro a las personas y se trata de hacerles la vida más fácil. “Que sea energía verde también para mí muy importante porque todos podemos aportar nuestro granito de arena para cuidar el planeta”, añade Esteban.

Proyecto

El equipo de Data Analysis e IA de CreaEnergia ha trabajado durante meses explorando las potencialidades de la Inteligencia Artificial Generativa y de procesamiento de la voz para desarrollar un sistema que no solo reconozca y responda a las preguntas de los clientes, sino que lo haga con la voz y el tono característico de la famosa colaboradora, con expresiones reconocidas por todos. “Ello implicó un proceso complejo de grabación y modelado de voz, así como la integración de la voz en los sistemas. El resultado ha sido un Avatar Digital Inteligente que combina lo mejor de la tecnología de IA generativa con la familiaridad y cercanía de Belén, ofreciendo a los clientes una experiencia única y una conversación e interacción sencilla y amena para contratar la nueva tarifa, sin complicaciones”, detalló la compañía.

Llamando al 676 00 50 50, el interesado será atendido por la Belén virtual, que le guiará en el proceso de contratación y a través de una serie de preguntas entender las necesidades del cliente. De la mano de la IA generativa, puede responder a una amplia variedad de consultas y adaptarse a sus respuestas en tiempo real. Asimismo, se puede consultar la información accediendo a la plataforma online de la web.

Nueva compañía

CreaEnergia es una compañía nativa digital basada en el uso de la Inteligencia Artificial Generativa que persigue “transformar el sector haciéndolo más eficiente, sostenible y centrado en las personas. Desde la empresa se trabaja para abanderar este cambio, ya que es un modelo de compañía que promueve de una forma genuina la sostenibilidad”.

CreaEnergia cuenta con equipos de trabajo en Madrid y Barcelona y forma parte del grupo Factorenergia, energética española que indicó ha acreditado “su compromiso con la sostenibilidad, el medioambiente, la transición y el ahorro energético”.