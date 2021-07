El Santander, Danone e Idealista se suman a la celebración del Orgullo

Danone, Banco Santander e Idealista se han sumado a la celebración de la semana y el Día del Orgullo 2021 con medidas e iniciativas especialmente valoradas por expertos en marketing y publicidad, en materia de diversidad y del colectivo Lgtbi consultados por Servimedia.

Danone ha lanzado la iniciativa ‘#NutriendoLaDiversidad’. Durante la celebración del Orgullo mostrará su compromiso con el colectivo Lgtbi a través de diferentes iniciativas, como la instalación de una lona en la madrileña plaza de Ópera, la puesta en marcha de la web ‘Algo Tiene Que Cambiar’ o su adhesión a REDI, la Red Empresarial por la Diversidad e Inclusión Lgtbi.

‘#NutriendoLaDiversidad’ incluye seis compromisos con los que la compañía pretende avanzar más en sus políticas de diversidad inclusiva, de la mano de sus empleados, colaboradores y socios y poner de manifiesto que las diferencias entre las personas “son lo que nos enriquece” y la importancia de promover una sociedad más igualitaria, respetuosa y justa “que no deja a nadie atrás”.

En “Orgullo Barcelona, familias, empresas y diversidad LGTBI” de @REDI_ES hablamos de la diversidad inclusiva en Danone, nuestro compromiso como agentes del cambio con #NutriendoLaDiversidad y todas nuestras iniciativas de apoyo al colectivo LGTBI+ 🏳️‍🌈 pic.twitter.com/KG398XHRM9 — Danone España (@danone_es) June 29, 2021

“La diversidad inclusiva es ya un pilar de nuestras políticas corporativas, pero queremos ir más allá e impulsar una transformación en la sociedad para que cada persona pueda alcanzar su mejor versión sin renunciar a ser ella misma, sintiéndose respetada y valorada”, señaló Arantxa García, responsable de Transformación para el Sur de Europa de Danone.

“La colaboración es esencial para avanzar hacia la plena inclusión de todos los colectivos. La diversidad inclusiva es un camino que debemos recorrer juntos si queremos construir un futuro mejor para las próximas generaciones”, añadió.

El Santander decora su sede de Madrid con la bandera arcoriris

Por su parte, Banco Santander ha decorado su sede madrileña de Juan Ignacio Luca de Tena con los colores de la bandera arcoiris, iluminando de esta forma el edificio cuando anochece.

La entidad que preside Ana Botín se suma de esta forma a la celebración del Orgullo. Su compromiso con este colectivo se canaliza a través de Embrace, la Red LGBT+ de Banco Santander. En la actualidad, cuenta con redes LGBT+ de empleados en Estados Unidos, España, Brasil, México, Portugal y en su sede corporativa.

A ellos, se suman además otras geografías a través de iniciativas especiales con tres objetivos: incrementar la visibilidad eliminando estereotipos y estigmas sociales, con el apoyo de líderes de la organización; promover la inclusión convirtiendo el ámbito laboral en un espacio de tolerancia y respeto, donde las diferencias profesionales y personales enriquecen los equipos, y fomentar el desarrollo a través de buenas prácticas que estimulen la creación de iniciativas de progreso social.

Este año, el 29 de junio los empleados de toda Europa tuvieron una cita en la primera reunión One Europe Embrace. El fin de este encuentro es promover la colaboración y el intercambio de mejores prácticas entre sus profesionales en una nueva comunidad a nivel europeo (Red One Europe Embrace).

Además, Banco Santander es parte del grupo de empresas en España en las que se dan las mejores prácticas en diversidad, igualdad e inclusión, según el ‘Informe VariableD’ que elabora Intrama.

Idealista lanza una campaña del Orgullo a nivel internacional

Respecto a Idealista, la compañía ha impulsado una de las iniciativas más reconocidas por parte de una empresa española a nivel internacional, ya que la semana pasada se celebró en Italia el Gay Pride y con motivo de este evento desde Idealista Italia crearon una campaña de publicidad que se ha emitido en numerosos canales de ese país.

El spot celebra la diversidad mostrando una situación familiar cotidiana. Un chico sube las escaleras preparado para su cita con su pareja pero cuando llama a la puerta quien abre es el padre y lo que inicialmente parece una situación tensa se transforma en una conversación previsible entre un progenitor y las amistades y parejas de sus hijas e hijos, ya que le pide que no utilice el teléfono mientras conduce y no rebase los límites de velocidad. Difunde un mensaje de normalidad y respeto a la diversidad.

Según Vincenzo De Tommaso, PR&Communication Manager de idealista Italia, “desde hace años nuestra sociedad es sensible a las necesidades de la comunidad Lgbtq+. En un momento histórico en el que se utiliza mucho el término ‘nueva normalidad’, nos gustaba poder presentar la nueva normalidad basada en principios como el respeto a la persona, a su identidad y a su orientación sexual. Creemos firmemente que la gran marcha por los derechos de la comunidad Lgbtq+ comienza desde el lenguaje cotidiano, desde las familias, desde nuestros hogares”.