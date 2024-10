LaLiga VS Bullying inicia su campaña contra el acoso escolar con la visita de César Azpilicueta a un colegio en Madrid

LaLiga VS Bullying ha iniciado su campaña contra el acoso escolar con la visita del defensa del Atlético de Madrid César Azpilicueta al CEIP Federico García Lorca, en Boadilla del Monte (Madrid).

Bajo el lema ‘Un equipo no deja a nadie solo’, LaLiga VS Bullying ha iniciado su campaña nacional contra el acoso escolar, que recorrerá varios centros por toda España, en este centro escolar.

La iniciativa, que busca reflejar el espíritu del deporte colectivo para combatir el bullying, ha contado con la participación de César Azpilicueta, defensa del Atlético de Madrid, junto a Ángel Fernández, director de Marca y Estrategia de LaLiga, y Olga de la Fuente, directora de Fundación LaLiga.

LaLiga, a través de su programa LaLiga VS Bullying y en colaboración con la Fundación LaLiga, refuerza su compromiso en la lucha contra el acoso escolar en España. Ángel Fernández, director de Marca y Estrategia de LaLiga, destacó durante el evento que «el fútbol es más que un deporte; es una herramienta poderosa para generar cambios positivos en la sociedad. Con LaLiga VS Bullying, buscamos sensibilizar a los jóvenes sobre la importancia de la unión y el respeto a todos los miembros de un equipo, clase, colegio, etc. para erradicar el acoso escolar».

La Fundación LaLiga, mediante su proyecto educativo Futura Afición, trabaja desde 2015 para promover y fomentar los valores positivos del deporte en colegios de toda España. Además, en colaboración con la Asociación Española para la Prevención del Acoso Escolar (Aepae), dicho programa ofrece numerosos recursos para sensibilizar sobre la problemática del acoso escolar en edades tempranas.

Olga de la Fuente, directora de la Fundación LaLiga, afirmó que “ya han participado más de 85.000 escolares y nuestro objetivo es seguir llegando a muchos más niños y niñas para fomentar espacios seguros y respetuosos para todos, tanto en el entorno escolar como en el ámbito deportivo”.

Asimismo, se proyectó el spot de la campaña ‘Un equipo no deja a nadie solo‘, creado con el objetivo de la erradicar el acoso escolar y con el que LaLiga refleja el espíritu del deporte colectivo y la fuerza de nuestro fútbol para frenar los casos de acoso.

ACTIVIDADES

Tras la presentación oficial, la Fundación Atlético de Madrid se ha sumado al acto contra el acoso escolar, una tarea en la que llevan años trabajando. Carla Pereyra, embajadora oficial la Fundación, cuyo lema contra el acoso escolar es ‘Hazte defensa contra el bullying’, declaró: “Este proyecto se basa en el espíritu del Atlético de Madrid de crear un equipo grande que se apoyan entre todos. Eso es luchar contra el bullying, por ejemplo, acompañar a un amigo cuando pierde una pelota para rescatarla, porque al final la vida y el fútbol todo es muy parecido. Y este es el ejemplo que queremos llevar de la mano de LaLiga todos los colegios y niños de España, porque esos niños serán los que luego jugarán en los campos y canchas de todo el mundo”.

A continuación, César Azpilicueta participó en una dinámica charla con los alumnos del centro sobre cómo combatir el acoso escolar, enfatizando la importancia del compañerismo y la empatía. Como broche final de la jornada, los niños y niñas participaron en un taller lúdico educativo, en el marco del programa Futura Afición, con el objetivo de que los más pequeños aprendan a identificar las situaciones de acoso escolar y a actuar de manera proactiva para prevenirlo, a través del trabajo en equipo, la igualdad, el respeto y la tolerancia.

LALIGA VS Odio

LaLiga VS es una plataforma dedicada a combatir el odio y la discriminación en todas sus formas, tanto dentro como fuera de los estadios. Tras centrarse en la lucha contra el racismo la temporada pasada, LaLiga VS amplía su enfoque para abordar el acoso escolar con LaLiga VS Bullying.

Según la Aepae, uno de cada cuatro estudiantes en España sufre acoso escolar. Además, solo el 10% de los testigos de acoso intervienen para detenerlo. Con el lema ‘Un equipo no deja a nadie solo’, la campaña busca reflejar el espíritu del deporte colectivo y animar a los jóvenes a actuar ante situaciones de acoso, apoyando a las víctimas y enfrentando el problema de manera conjunta.

LaLiga y los clubes asociados continuarán desarrollando acciones y colaboraciones para visibilizar y combatir el bullying, promoviendo valores como la unión, la deportividad y el compañerismo. Estas iniciativas incluyen talleres en colegios, campañas de sensibilización y la participación activa de jugadores y figuras del fútbol.