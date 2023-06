Opium celebra la 12º edición de WEDJ’S en el Frente Marítimo de Barcelona con artistas como Steve Aoki, Dj Snake y Bob Sinclar

WEDJ’S celebra su décimo segundo aniversario con un cartel donde se cita las estrellas más conocidas de la música electrónica mundial, acompañados de los DJ’s residentes de Opium.

Tendrá lugar en Opium, uno de los locales de ocio de calidad más reconocido de Barcelona. Esta nueva edición acogerá cada miércoles de verano a miles de asistentes llegados de países de todo el mundo, que llenaran el prestigioso club del Frente Marítimo.

El “gran opening” será de la mano de Sam Feldt, el DJ y productor de música house holandés reconocido por sus exitosos éxitos como ‘Summer on You’. Lost Frequencies, el DJ y productor belga conocido por su sencillo de ‘Are You With Me’, traerá su deep house, considerado por muchos como el sonido del futuro. Tras él, Alok, el DJ número 4 del mundo y gran triunfador en las noches de Ibiza, mostrará por qué es la gran revelación americana del house. Nicky Romero, el remezclador neerlandés vuelve a su club de referencia para hacer bailar al público con su house music, big room house y house progresivo. El 26 de julio será el turno de Dj Snake, productor franco-argelino quien actualmente ocupa el puesto 33 mundial. Bob Sinclar, el rapero, DJ y productor francés que ha alcanzado la popularidad a nivel mundial con sus temas ‘Love Generation’ y ‘World, Hold On’, será el artista invitado del 2 de agosto. En la recta final llegarán el rey de la electrónica, el alemán Robin Shulzt y el conocido DJ y productor japonés Steve Aoki, que actualmente ocupa el puesto 10 del ranquin mundial.

Por las distintas ediciones han pasado estrellas internacionales como Tiesto, Avicii, Armin Van Buuren, David Guetta, Martin Garrix, Oliver Heldens, Rhab, W&W, Nervo, Marshmello, Hardwell, Afrojack, Roger Sanchez. La filosofía del festival WEDJ´S es traer a Barcelona cada verano a los mejores Dj´s del panorama internacional y ofrecer sus sesiones en un espacio único y elegante.

Opium

La Internacional Night Life Association (INLA) ha reconocido este año a Opium Barcelona como la duodécima mejor discoteca de todo el mundo, en el ranking ‘The World’s Best Clubs’, tras poner en valor el modelo de ocio seguro y de calidad del local. Además, la INLA le ha otorgado un galardón por el plan de protección y seguridad de clientes y trabajadores por la implementación del distintivo Triple Excellence que incorpora diferentes medidas de prevención.

Con este reconocimiento, y las propuestas de ocio de alta calidad que les caracterizan, el Frente Marítimo de Barcelona se afianza como una de las zonas más prestigiosas del ocio nocturno mundial, después de que en la lista de los cien mejores clubs del mundo, también figuren otros dos locales ubicados en este enclave barcelonés, aparte de Opium, como Shôko Barcelona, que aparece en la décima posición, y Pacha Barcelona, que aparece en el puesto 53 de este prestigioso ranquin.