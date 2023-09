Presentan el primer robot quirúrgico del mundo con ‘tracking system’ mecánico para operaciones de columna con tecnología 100% española

El congreso de la Asociación Europea de Sociedades de Neurocirugía (EANS) acogió la presentación del primer robot quirúrgico del mundo con ‘tracking system’ mecánico para operaciones de columna con tecnología 100% española.

Las nuevas tecnologías aplicadas al campo de la neurocirugía han sido uno de los ejes centrales del congreso anual de la EANS que se celebra estos días en Barcelona.

En este contexto se ha presentado el primer robot quirúrgico del mundo con ‘tracking system’ mecánico para operaciones de columna creado completamente con tecnología española. Esta plataforma robótica permitirá realizar cirugías que actualmente, con los robots que hay disponibles en el mercado, no son posibles. El robot ha superado todos los ensayos clínicos satisfactoriamente y estará disponible en el mercado en 2024.

La nueva plataforma robótica está destinada a operaciones de columna de forma mínimamente invasiva. Es capaz de asistir al cirujano haciendo pequeñas incisiones, permitiendo así una recuperación más rápida del paciente. El robot incorpora un sistema de seguimiento y localización del paciente seis veces más preciso que las tecnologías actuales, lo que hace que aumente la seguridad de todo el proceso.

Además, precisamente gracias al ‘tracking system’ mecánico, se reducen los tiempos de preparación quirúrgicos y se optimizan los flujos de trabajo en el quirófano. Un hecho que se traduce en la reducción de los tiempos de las cirugías. A los beneficios para el paciente, se le suma el soporte al cirujano, puesto que cuenta con la Inteligencia Artificial del sistema durante el proceso de planificación y ejecución de la cirugía.

Una de las principales características diferenciadoras de este nuevo robot es que se puede emplear para la colocación de tornillos transpediculares, una funcionalidad revolucionaria ya que se trata de la operación de columna más habitual. Además, este robot 100% de tecnología española también se puede utilizar para otros procedimientos quirúrgicos de columna que requieren de alta precisión.

El diseño y desarrollo de este robot quirúrgico ha contado con neurocirujanos referentes en la especialidad de intervenciones mínimamente invasivas de la columna vertebral, dos de ellos, españoles. Se trata del doctor Jesús Lafuente, jefe de servicio de neurocirugía del hospital Sagrat Cor y jefe de sección de Neurocirugía y director de la Unidad de Columna del Hospital del Mar así como presidente del encuentro EANS2023, y del doctor Nicolás Sampron, que también es consultor para Brainlab (Alemania) y para Cybersurgery. El equipo médico del proyecto se completaba con el doctor Massimo Balsano (Centro Regionale Specializzato per la Chirurgia Vertebrale, en Italia) y Roger Härtl es catedrático de cirugía neurológica y director de cirugía de la columna vertebral en el Weill Cornell Brain and Spine Center de Nueva York, y director del Weill Cornell Medicine Center for Comprehensive Spine Care.

Los asistentes al congreso EANS2023 han podido comprobar con demostraciones en directo, como estas soluciones “revolucionarias” están destinadas a mejorar de forma sustancial el campo de la neurocirugía. Además de novedades en robótica quirúrgica, también han podido descubrir la aplicación de otras tecnologías disruptivas como la realidad virtual y la realidad aumentada en cirugías neurológicas.