El Banco de España revela los pasos a seguir si te han incluido en un registro de morosos

Las listas de morosos son una herramienta útil para los bancos y las entidades financieras, ya que les permite protegerse a la hora de conceder financiaciones. Estos registros contienen la información suficiente sobre ciudadanos que tienen deudas o impagos.

De esta forma, si un ciudadano registrado en esta lista solicita un crédito, es muy probable que no se lo otorguen, pues no puede defender su capacidad de solvencia financiera. Sin embargo, el Banco de España explica que una entidad no puede incluirte en un registro, si es que antes no te ha solicitado pagar la deuda.

Además, el responsable del registro debe notificarte la inclusión en un plazo de 30 días como máximo.

En caso te enteres que tu nombre figura en una lista de morosidad y quieres pedir más información, deberás contactar directamente con la empresa responsable del registro, pues el Banco de España (BdE) no tiene competencias sobre estas compañías ni los registros de morosos.

Si estás en desacuerdo con tu inclusión en un registro de impagados, tienes que acudir a la Agencia Española de Protección de Datos, el cual te ayudará ante una reclamación.

Recuerda que el Banco de España tiene habilitado la Central de Información de Riesgos (CIRBE), una base de datos con información sobre los préstamos, créditos, garantías y avales que las empresas declarantes mantienen con sus clientes.

El CIRBE es una plataforma pública, por lo que cualquier persona o compañía puede conocer lo que ha declarado en este enlace.

Por último, si ves que tus datos en este sistema son inexactos, puedes presentar una reclamación en el BdE o solicitar una rectificación a la entidad que ha proporcionado la información.