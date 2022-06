Pensiones contributivas y no contributivas: estas son la diferencias

Dentro de la Seguridad Social, el departamento gubernamental que se encarga de gestionar todos los aspectos relacionados con las pensiones, se conceden dos tipos. Según la edad de la persona que las solicita y el periodo de tiempo que ha cotizado, tiene derecho a una pensión contributiva o no contributiva, siempre y cuando cumpla con el resto de requisitos establecidos por el Estado.

¿En qué se diferencian?

Por un lado, la pensión contributiva es una prestación económica que concede el Estado por diferentes motivos, como la jubilación, invalidez permanente o fallecimiento. A excepción de algunos casos muy específicos, para obtenerla es necesario haber cotizado un mínimo de tiempo.

¿Pero, que ocurre en los casos en los que no se ha cotizado los años suficientes o no se cumplen con los requisitos establecidos? Precisamente, el objetivo de la pensión no contributiva es dar respuesta a las personas en esta situación.

En concreto, la prestación económica se dirige a los ciudadanos que no tienen recursos suficientes para subsistir de forma autónoma, a pesar de que no cumplen con las condiciones para solicitar una pensión contributiva.

¿Cuáles son los requisitos?

Para acceder a una pensión contributiva es necesario haber cotizado a la Seguridad Social durante un mínimo de 15 años. Si se ha cotizado durante este periodo de tiempo, se percibe el 50% de la base reguladora. Para cobrar la totalidad de la pensión es necesario ser mayor de 65 años y haber cotizado un mínimo de 37 años.

Leer más: Esta es la gran novedad de la Seguridad Social para nuevos pensionistas

Para solicitar una pensión no contributiva es necesario no tener derecho a una pensión contributiva, por no haber cotizado el periodo mínimo, y tener unos ingresos anuales inferiores a 5.899,60 euros al año.

Sin embargo, los solicitantes de la pensión no contributiva de jubilación, además, han de ser mayores de 65 años y haber residido como mínimo 10 años en España. Asimismo, las personas interesadas en obtener la pensión contributiva de invalidez deben acreditar un grado de discapacidad de 65% o superior y haber residido un mínimo cinco años en España.

¿Cuánto se cobra?

Teniendo en cuenta que la pensión contributiva se concede en función de la edad y el periodo de cotización, la cuantía también varía en función de estos factores. Si bien cuando se cotiza el periodo mínimo se percibe la mitad del importe de la prestación, si se cotizan 37 años o más se cobra la totalidad de la pensión.

En el caso de la pensión no contributiva, la cuantía no depende del tiempo cotizado, sino del nivel de rentas y la situación familiar. Mientras que el importe máximo alcanza los 5.538,4 euros al año, el mínimo se sitúa en los 1.384,6 euros.

¿Cómo se revalorizan?

La revalorización de las pensiones en general está ligada por ley a la inflación. Sin embargo, en el caso de las mínimas y no contributivas se trata de una decisión del Gobierno que adopta cada año en los presupuestos generales del Estado.

Leer más: Esto es lo que se cobra por una pensión no contributiva en 2022

La reforma de las pensiones, que entró en vigor el 1 de enero, vincula su revalorización al IPC medio entre diciembre de 2020 y noviembre de 2021 y es igual para los pensionistas de clases pasivas. Para este año, las pensiones se han subido un 2,5 %, mientras que las mínimas y no contributivas lo han hecho un 3 %.