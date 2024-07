Última llamada a pensionistas: cuenta atrás para apuntarse a los viajes del Imserso

El próximo 22 de julio se cierra el plazo para que se inscriban en el Programa Turismo y poder optar a algunas de las 800.000 plazas que se distribuirán en la próxima temporada cuyas ventas se prevé que arranquen a mediados del próximo mes de septiembre.

Estar inscrito en el programa es uno de los requisitos imprescindibles para poder optar a alguna de las plazas que el Imserso distribuirá tanto a través de la página web de Turismo Social como en las miles de agencias de viaje acreditadas.

¿Cómo inscribirse en el Programa Turismo del Imserso?

Por su sencillez, rapidez y seguridad, el Imserso recomienda la presentación de nuevas solicitudes de forma telemática a través de la Sede Electrónica del Imserso.

La inscripción también puede realizarse descargando de la página web del Imserso o en la Sede Electrónica del Imserso el modelo de solicitud de participación en el Programa de Turismo para la temporada 2024-2025. Una vez cumplimentado se abren dos posibilidades para remitirlo:

A través de los registros electrónicos y oficina establecidos en la normativa por la que se regula el Programa de Turismo del Imserso, en concreto en el en el artículo 7 de la Orden SCB/926/2018, de 10 de septiembre.

En sobre franqueado, no por correo certificado, a la dirección: Programa de Turismo del Imserso, apartado de correos 10.140, 28080 Madrid.

¿Qué pasa con las personas ya inscritas?

Las personas ya acreditadas en la base de datos del Imserso para su participación en el Programa de Turismo del Imserso recibirán en sus domicilios las cartas de renovación incluyendo los “impresos de modificación de datos” con objeto de que, si procede, comuniquen las variaciones en los mismos para participar en la próxima temporada 2024-2025.

Estos impresos contienen los datos que figuran en la base de datos del Imserso: datos personales, preferencia de destino y vinculación con otra persona de la misma provincia, así como un espacio para realizar las modificaciones que considere oportunas.

Si los datos no han variado y se consideran correctos, no es necesario realizar ninguna acción y no hay que remitir el impreso.

En caso de que hayan modificaciones estas son las alternativas para remitir el documento:

A través de la Sede Electrónica del Imserso utilizando el número de referencia que aparece en la carta que ha recibido o el sistema Cl@ve, por alguno de los siguientes métodos:

Directamente a través de este enlace.

Entrando en la Sede Electrónica del Imserso y una vez dentro del apartado correspondiente al Programa de Turismo, pulsar en el icono «Edición».

Escaneando el código QR que aparece en la carta de renovación con el teléfono móvil.

También se puede entregar en los registros electrónicos y oficinas a que se refiere el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o sobre franqueado, no por correo certificado, a la dirección: Programa de Turismo del Imserso, apartado de correos 10.140, 28080 Madrid.