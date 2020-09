Artur Mas se aproxima a ERC

22 de septiembre de 2020 (12:42 CET)

El expresidente de la Generalitat Artur Mas ha mostrado este martes su sintonía con los planteamientos soberanistas de ERC pocos días después de haber confirmado en público que no piensa unirse a Junts per Catalunya, la formación de Carles Puigdemont, sino que piensa permanecer en el Pdecat. "A veces pienso que ERC defiende lo que yo defendía unos años atrás", ha dicho Mas en una entrevista en la Ser.

Mas se ha referido con estas palabras a la estrategia que está siguiendo Esquerra con el procés, consistente en reivindicar la vía de un "referéndum acordado" con el Gobierno.

El antiguo líder soberanista ha considerado que es imprescindible "explorar todas las vías del pacto con Madrid para hacer un referéndum" sabiendo que ambas partes deben hacer "renuncias".



La propuesta de Mas es dar lugar a un referéndum con dos preguntas en lugar de una votación binaria respecto a la independencia, sí o no. Una de las preguntas debería incluir una propuesta del Estado respecto al autogobierno de Cataluña y otra sería respecto a la secesión de Cataluña.

Según el expresidente de la Generalitat, una victoria de la independencia no significaría una "aplicación inmediata" de la independencia, sino que debería abrir un proceso de negociación.

Mas apoya la reforma del delito de sedición

Respecto al plan que hay sobre la mesa por parte del PSOE y de Podemos para reformar el delito de sedición, Mas ha mostrado una posición prácticamente idéntica a la de ERC. Es decir, que ha abogado por la amnistía, "pero esto no lo harán", y, a continuación, ha mostrado su disposición a hablar de ella. "Mejor esto que nada", ha asegurado Mas.

Finalmente, respecto a la ruptura de Junts per Catalunya y del Pdecat, Mas insiste en que "no hay un motivo que necesariamente lleve a la separación" pero admite que ahora mismo ve más opciones de que no se llegue a un acuerdo.



Pese a todo, el expresidente de la Generalitat insiste en emplazar a la unidad. "Yo creo que se puede garantizar la unidad, hay maneras de hacerlo para que pueda haber una oferta electoral conjunta", ha opinado.