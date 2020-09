Artur Mas desvela coacciones de Puigdemont en el Pdecat

14 de septiembre de 2020 (13:01 CET)

Artur Mas ha roto este lunes su silencio después de varias semanas de permanecer callado. Lo ha roto, ha explicado, después de que Carles Puigdemont haya abandonado el Pdecat, después de que Quim Torra haya expulsado a la consellera de Empresa, Àngels Chacón (Pdecat), de la Generalitat y de que muchos cuadros del Pdecat se hayan visto forzados a escoger partido político. "No son decisiones neutrales ni gratuitas", ha dicho Mas, que ha confesado sentirse "triste, decepcionado y cabreado".

Mas ha subrayado que no ha querido hablar hasta el momento para no perjudicar las conversaciones que Puigdemont y el Pdecat en busca de la unidad de su espacio político, pero que finalmente se ha decidido a hablar después de los últimos hechos.

La decisión de Mas, después de las últimas iniciativas de Puigdemont y de Torra, es quedarse en el Pdecat, donde permanecerá en la sombra aunque sin renunciar a su influencia. "Me quedo donde ya estoy, simplemente no me marcho, pero no tengo voluntad de protagonismo. No me puedo añadir a un proyecto (el de Junts) que comporta el riesgo de separación después de una trayectoria de proyectos de suma (CDC, CiU, la Casa Gran del Catalanisme y Junts pel Sí", ha manifestado.

Aunque el expresidente de la Generalitat asume que la separación del espacio postconvergente puede ser inevitable, ha dicho que su intención es "rehacer puentes" para lograr una recomposición de Junts y del Pdecat, sea con una coalición electoral o sea con otra fórmula.

Artur Mas desvela las coacciones de Puigdemont

Mas ha combinado los ataques a Puigdemont y Torra con los mensajes de mano tendida. Ataques porque han obligado a muchos cuadros del Pdecat a decidir y llamadas a la reconciliación para afrontar en mejores condiciones el proyecto soberanista.

"Mucha gente me ha dicho que tiene el corazón partido porque ha tenido que decidir si se queda o se va. Esto me ha ocurrido a mí mismo. Mucha gente se ha encontrado entre la espada y la pared", ha desvelado.