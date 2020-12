El PSOE retrasa la norma antidesahucios por miedo a demandas

14 de diciembre de 2020 (18:29 CET)

Continúa la 'guerra' entre los dos partidos que conforman el Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, por la norma antidesahucios que prevén aprobar. Por lo pronto se retrasa una semana más.

La ley que prohibirá el alzamiento de los desahucios a las personas vulnerables se retrasa ante el temor del PSOE a recibir una lluvia de demandas. Los socialistas buscan asegurarse que la norma tenga "consistencia necesaria" para que no haya "ninguna objeción", ni se puedan plantear recursos de inconstitucionalidad.

La ley lleva semanas de retraso y Unidas Podemos culpa abiertamente a los socialistas. Mientras el principal negociador, el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, asegura que no hay ningún fleco a discutir con los morados, éstos anuncian desavenencias en torno a la propuesta de Justicia y Economía sobre compensar a los grandes tenedores de vivienda que vean reducidos sus beneficios a causa de la paralización de un desahucio.

"No nos parece de recibo que los grandes tenedores tengan que ser compensados por el Estado", dijo este lunes la portavoz de Podemos, Isa Serra. Un punto que Ábalos ya dio por hecho este lunes desde Ferraz. El decreto incluirá una "reclamación de responsabilidad por parte del Estado", informó el dirigente socialista.

Podemos sigue presionando al Gobierno

Podemos sigue presionando al Gobierno para sacar cuanto antes esta norma. De hecho, ambos partidos que conforman el Ejecutivo se han dado de plazo esta semana para poder aprobar el decreto el martes de la semana que viene, según confirman a ED fuentes de ambos partidos.

En Podemos insisten en que la compensación a grandes tenedores no debe reflejarse en el acuerdo porque no responde a la protección del derecho a la vivienda:

"No nos parece de recibo que tengan que recibir una compensación en un momento en el que deberían arrimar el hombro a favor de la ciudadanía y el derecho a la vivienda. El problema no es que se reduzcan sus beneficios, es que hay familias sin alternativa habitacional que están siendo desahuciadas", defiende Serra, que insiste en que "no hay que ir por el camino para proteger a grandes tenedores y fondos buitre".

Otro punto donde todavía no hay acuerdo, según Podemos, es en la prohibición del corte de los suministros básicos. Los morados piden que ese coste lo asuman las empresas proveedoras de estos servicios.

Pero, tal y como publicó Economía Digital, la parte socialista del Gobierno busca resolver este asunto en el departamento de Transición Ecológica, es decir, con un nuevo bono social y a coste del Estado.

Las fuentes consultadas aseguran que Podemos "está dando batalla y no cede" ante estas pretensiones. La cobertura de prohibición del corte de suministros ya desapareció el 30 de septiembre y, aunque desde Unidas Podemos pidió entonces prorrogarla, quedó fuera del llamado "escudo social" que defienden los morados.

Ahora, Iglesias quiere volver a recuperar aquellas medidas y, además, pretende que sea cuanto antes y puedan entrar en vigor el 1 de enero.

Fuentes socialistas descartan que la prohibición de los suministros básicos se incluya en el mismo decreto 'antidesahucios' y aseguran que "se podría aprobar más tarde".

Ahora, al corte de los suministros se añade la discrepancia por la compensación a grandes tenedores de vivienda, los dos obstáculos que ponen en peligro el acuerdo a diez días de la Navidad. Ambos partidos confían en cerrar el acuerdo esta semana para aprobarlo el próximo 22 de diciembre.