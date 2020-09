España es el único país de Europa que no da datos el fin de semana

28 de septiembre de 2020 (12:12 CET)

La vicesecretaria de política social, Ana Pastor, vuelve a lanzarse contra el ministro de sanidad, Salvador Illa, para que aclare cuáles son los criterios que utiliza el ministerio en sus decisiones por el coronavirus. "Somos el país que no da datos de la pandemia el fin de semana. Pregunto: tenemos algo más importante de lo que preocuparnos? Otra pregunta fácil: ¿Han visto en el BOE los criterios científicos del confinamiento?", se ha preguntado la portavoz popular en Twitter.

Pastor, que ya había afeado al ministro de sanidad durante el fin de semana una actitud discriminatoria con Madrid, donde gobierna el PP, vuelve a poner sobre la mesa las contradicciones del Gobierno.

Lo cierto es que quien no da datos es el Ministerio de Sanidad a nivel centralizado. No obstante, distintas comunidades autónomas, como Aragón o País Vasco, sí actualizan su información pese a que el ministerio de Illa no lo hace.

Hace solo unos días, la portavoz popular publicaba una tabla con datos de otros municipios con una incidencia acumulada igual o superior a la de muchas zonas de la capital. Acto seguido, se preguntaba por qué el ministerio no actuaba igual. "¿Puede explicar con qué criterios actúa? No todo vale", afirmó Pastor.

Contradicciones en la incidencia acumulada

La raíz de la polémica está en la decisión del Gobierno de querer intervenir en Madrid, dejando de lado al gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso. El problema está en que el baremo que han colocado para hacerlo es de 500 casos por cada 100.000 habitantes cada 14 días, es decir, la famosa incidencia acumulada (IA).

Y es que, como se han encargado de recordar distintas voces, no solo la capital supera esta cifra en España. Navarra, donde gobierna el PSOE, tiene una incidencia acumulada a 7 días superior incluso a Madrid.

En cualquier caso, Madrid y Navarra son territorios que deberían estar confinados, si se siguen las recomendaciones del Instituto de Salud Global de la Universidad de Harvard. Este organismo cree que debe confinarse población a partir de 25 positivos diarios por cada 100.000 habitantes, es decir, 350 positivos en 14 días.

El debate se centra ahora en si se puede medir igual Madrid y otras zonas de España. La capital cuenta con una alta densidad de población y es un punto de conexión estratégico con otras zonas de España, lo que se traduce en un nivel de movilidad muy superior a otros territorios.

