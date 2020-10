13 de octubre de 2020 (19:30 CET)

Las pruebas PCR están en caída libre en Madrid y el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ya enciende la alarma. Economía Digital informó el pasado fin de semana de que estos test, los más fiables para detectar el coronavirus, habían caído hasta un 30% en la Comunidad, pero los datos de este martes son todavía más llamativos, pues en una semana, en la región se ha hecho casi la mitad de PCR menos que en el periodo anterior.

Según el informe de la evolución de la Covid-19 en España divulgado por el Ministerio de Sanidad, en la semana del 3 al 9 de octubre Madrid hizo 80.273 pruebas PCR, muy por debajo de las 142.124 que notificó entre el 26 y el 2 de octubre. Se confirma así que no es una tendencia del momento, sino que la apuesta del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso contra las PCR y en pro de los test de antígenos es ya la 'nueva normalidad' sanitaria madrileña.

"Me preocupan mucho las bajadas de PCR", ha reconocido Illa en una rueda de prensa este martes, tras la reunión del comité de seguimiento del coronavirus. "Ya sé que se han hecho test de antígenos, pero me preocupa. Hay que valorar los datos con mucha prudencia", ha comentado el ministro. Madrid decidió desde finales de septiembre dejar de hacer PCR a contactos estrechos asintomáticos y sugirió que los de antígenos les relevarían.

Los test de antígenos detectan la Covid-19 de forma más rápida que las PCR, que pueden durar horas e incluso días, dependiendo del equipo tecnológico a disposición y de la presión de trabajo de los laboratorios. Pero hasta el 7 de octubre Madrid hizo menos de 9.000 test de antígenos, insuficientes para sustituir las PCR que no se han hecho, y el cómputo de cuántas de estas pruebas se realizan todavía no se recoge en los informes diarios.

Madrid retrasa hasta 8 días la notificación de casos

El declive de las PCR en Madrid ha coincidido con los momentos de mayor tensión entre el Ejecutivo regional y el Gobierno central, que el pasado viernes decretó el estado de alarma en la Comunidad tras tumbar la justicia las primeras medidas que impuso en la capital. Paralelamente a la sangría de las PCR, Madrid ha tenido muchos retrasos notificando casos, según Sanidad, lo que también ha llevado a Illa a decirse "preocupado" por el asunto.

El ministro ha asegurado que el "retraso de notificación" de la Comunidad en las últimas semanas ha sido de hasta "siete u ocho días", pero ha matizado que esta situación no responde a una suerte de "negligencia" de las autoridades madrileñas sino al "gran volumen de casos". En ese sentido, Fernando Simón ha indicado que es posible que los test de antígenos ayuden a reducir ese retraso "poco a poco".

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias ha señalado, eso sí, que todavía no se tiene "información detallada del total de pruebas de este tipo que se están realizando. Por tanto, el impacto en los números de la Comunidad de Madrid no es muy grande, pero no tenemos todavía certeza". A su juicio, empero, los datos de los últimos días están en "cuarentena" por los retrasos en la notificación de casos.

Simón ha informado de que el 38% de las camas de los hospitales de Madrid están ocupadas por pacientes con Covid-19, por encima de la media nacional del 10%. En España, hay 11.297 hospitalizados; 1.595 de ellos en UCI, añadió.

