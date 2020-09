Sánchez quiere prorrogar los ERTE con una prestación que consuma paro

10 de septiembre de 2020 (18:11 CET)

El Gobierno está dispuesto a prorrogar los ERTE más allá del 30 de septiembre, pero en condiciones distintas a las actuales. El gabinete de Sánchez plantea que en caso de rebrote la opción estaría disponible para todos los sectores pero las prestaciones contabilizarán como periodo consumido a efectos de futura situación de paro.

La opción que ha planteado el Gobierno en la reunión pretende imponer un modelo de "protección diferencial, no sectorial" que mantiene la figura del ERTE en caso de cierres por rebrotes para todas las empresas, sean del sector que sean. Según ha publicado Efe, las prestaciones ligadas a esta prórroga serían diferentes a las promocionadas al principio de la pandemia, que no se terminaban y no consumían paro.

De aprobarse la prórroga tal y como la plantea el Gobierno, el gabinete de Sánchez iniciaría su giro a la derecha pese a la presión interna de Podemos dentro del Ejecutivo. La medida obligaría a los trabajadores a hipotecar su paro ante una situación externa que no depende ni de la empresa ni tampoco del empleado.

Las nuevas condiciones que negocian sindicatos y patronal

Esto no es lo único que se ha planteado. También, un esquema del que todavía se desconocen detalles y que busca "concentrar los esfuerzos en los que más lo necesiten". En otras palabras, en los sectores especialmente dañados por la pandemia y que aún se mantienen en ERTE.

Tanto patronal como sindicatos habían planteado al Gobierno que las nuevas condiciones de los ERTE no se ciñieran solo a determinados sectores sino teniendo en cuenta otras variables, así como que el esquema de bonificaciones de cuotas a la Seguridad Social fuera mayor para los trabajadores que siguen parados y no para los que se reincorporan.

También se ha vuelto a plantear la necesidad de mantener la cuantía de las prestaciones para los trabajadores que lleven más de 6 meses en un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE), quienes las ven reducidas del 70 % de la base reguladora al 50 % con la normativa actual.

La CCOO cree que la propuesta del gobierno es "interesante", aunque reconocen que hay muchas cosas que negociar. La UGT ha insistido en la necesidad de mantener las prestaciones y en que la prórroga venga sin fecha límite y sin hablar de sectores concretos.

