La segunda ola dispara las bajas laborales por coronavirus

11 de octubre de 2020 (14:59 CET)

La segunda oleada ha provocado un aluvión de bajas laborales por el coronavirus en toda España. Hasta el mes de septiembre, más de 1,6 millones de personas tuvieron que ausentarse de su puesto de trabajo por la Covid-19. Es el doble que tres meses antes.

El incremento de los contagios en todo el país y la obligatoriedad de realizar cuarentenas cuando se ha estado en contacto con un caso positivo ha duplicado el número de bajas. Al cierre de junio, la Seguridad Social contabilizó 638.478 procesos de incapacidad laboral. Era el momento en el que España iniciaba su desescalada tras el estado de alarma.

Un trimestre después el número se ha disparado, coincidiendo con el empeoramiento de la situación epidemiológica en todo el país. El 73% de las bajas corresponde con la realización de cuarentenas que actualmente tienen un tiempo estimado de 14 días de duración, según ha publicado Efe.

440.000 personas solicitaron la baja en septiembre tras contraer la Covid-19

Por el contrario 440.000 personas (un 27% del total) han solicitado la incapacidad laboral en septiembre como resultado de una infección de Covid-19. El tiempo medio de estos procesos se eleva hasta los 18 días, debido a la persistencia de los síntomas en algunos colectivos de personas.

El incremento de las bajas se ha traducido en un aumento del gasto público destinado para financiar los subsidios. Mientras que en el mes de junio la Administración destinó 34 millones de euros a sufragar las ausencias de los trabajadores, en septiembre tuvo que invertir 185 millones.

España ha gastado casi 1.400 millones en las bajas de coronavirus

Desde que se inició la pandemia, la Seguridad Social ha destinado 1.369 millones de euros para pagar los costes de las bajas laborales, tanto por infecciones como por la realización de cuarentenas. El mes en el que el gasto más se disparó fue marzo con una inversión de 566 millones, en pleno estado de alarma.

Las bajas por coronavirus se consideran como una incapacidad temporal por contingencias profesionales. Una modalidad que permite al empleado disfrutar de la prestación desde el primer día de su ausencia, con un mayor porcentaje de salario que queda a cargo de la Administración.

Esta baja no cubre las ausencias de los padres y madres que tengan que abandonar temporalmente su trabajo para cuidar de sus hijos que están realizando cuarentenas. Una situación para la que el Gobierno no ha ofrecido todavía una respuesta específica. Lo que obliga a las familiar al programa “Me Cuida” que permite reducir la jornada laboral por el coronavirus.

Si le ha interesado esta información, únase a nuestro canal de Telegram para recibir toda las novedades nacionales e internacionales que publicamos sobre el coronavirus: https://t.me/economiadigital_es