El PP pide la dimisión de Armengol por su gestión en el caso Koldo

El Partido Popular reclamó este viernes a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, su dimisión «inmediata» porque considera que su situación es «absolutamente insostenible», una vez conocidas las últimas informaciones sobre el ‘caso Koldo’.

La formación que lidera Alberto Núñez Feijóo redobló su presión contra Armengol tras conocer que su Ejecutivo en Baleares avaló las mascarillas compradas a la trama, pese a contar con dos meses de antelación con un informe que confirmaba que «ninguna» era válida.

En este sentido, desde el principal partido de la oposición sentenciaron que la expresidenta dirigió un Gobierno que «fue conocedor y colaborador activo de una presunta estafa con la compra de mascarillas», y que «aceptó y pagó material sanitario defectuoso, aun sabiendo que no protegía de la covid y que ponía en riesgo la vida de quienes lo usaban».

«Lo almacenó pese a que era inservible. Y el día en que abandonaba la Presidencia de Baleares pidió la devolución del dinero para intentar protegerse políticamente», lamentaron los populares, quienes cargaron también contra la decisión del Ejecutivo balear de abonar el pago del material con fondos europeos «pese a estar prohibido».

«El Partido Popular reclama su dimisión inmediata porque no puede representar al pueblo balear quien ha generado un perjuicio económico a sabiendas a los ciudadanos de su comunidad autónoma. Debe dimitir como diputada por un quebranto para las arcas públicas y una estafa, según palabras de su compañero José Luis Ábalos. La tercera autoridad del Estado no puede estar bajo sospecha y debe irse para preservar el decoro de la institución que preside», señalaron fuentes del PP.

«Además de responsabilidades políticas», el PP avanzó que estudiará medidas jurídicas y prometió «perseguir la corrupción del PSOE con toda la intensidad posible».

«Sentido común»

Para la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, es de «sentido común» que Armengol no pueda continuar como la tercera autoridad del Estado «ni un minuto más», puesto que es «insostenible» que dirija la Cámara Baja ante las últimas «irregularidades» conocidas.

«Avaló siendo perfectamente conscientes desde esa administración que esas mascarillas no eran válidas y que, por tanto, no podían utilizarse. Evidentemente alguien que avaló eso en plena pandemia no puede seguir ni un minuto más», defendió.

«Lo primero que tendría que producirse es una reacción desde la responsabilidad de ella misma de dimitir. No puede ser es que todos los españoles nos levantemos todos los días, abramos los periódicos y veamos como la presidenta del Congreso, tercera autoridad del Estado, está cada día más involucrada en un escándalo de estas características», apostilló.

De no hacerlo, instó al PSOE a actuar para forzar a Armengol a dar un paso al lado. Y avanzó que, si tampoco se produce ese escenario, lanzarán una ofensiva parlamentaria para exigir «políticamente» su dimisión.

La mujer de Sánchez

Con respecto a la posibilidad de que el PP proponga citar a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, a la comisión de investigación que impulsará en el Senado por sus reuniones con el consejero delegado de Globalia y el presunto comisionista del ‘caso Koldo’, Gamarra insistió en que lo que piden son «explicaciones» al propio Sánchez ante las «nuevas ramificaciones», que «cada vez van creciendo más y afectan más gente del Gobierno del Partido Socialista» y de su «entorno».

«Ante esas afirmaciones que vinculan a su mujer con personas que forman parte de esa trama, que están en el sumario, que han sido detenidas y que además las relacionan con empresas que han tenido ayudas públicas, lo lógico es que el presidente del Gobierno y el Gobierno den explicaciones de forma rápida», señaló Gamarra, quien dejó caer que, de lo contrario, podrían citar a Begoña Gómez en la Cámara Alta.

Asimismo, con respecto a las críticas del PSOE por vincular a la familia de Sánchez a la vida política, Gamarra subrayó que «familia tiene todo el mundo» y les reprochó que en «reiteradas ocasiones» hicieran «muchísimas referencias» a «la familia del resto», por ejemplo, al hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. «Por lo tanto, yo creo que deberían reflexionar sobre esas afirmaciones que hacen y sus propias conductas», apostilló.

Presunta implicación de Tellado

Por último, preguntada sobre las conversaciones entre los integrantes de la trama en torno a una presunta reunión con el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, insistió en que es «absolutamente nada» y que su compañero «no pinta nada» en el caso.

En este sentido, aseveró que los 350 diputados del Congreso presenciaron cómo el 10 de enero, cuando Koldo García dijo que se reunió con el PP en Génova, Tellado y la dirección nacional estaba en el Senado. Asimismo, incidió en que «la trama ya sabía que estaba siendo investigada».

De esta última cuestión, añadió que tiene «una trascendencia política absoluta» porque se debe esclarecer «quién les dio el chivatazo para que los implicados y los investigados estuvieran ya sobre aviso». Así las cosas, dijo que el Ministerio del Interior «tiene que dar muchas explicaciones sobre este asunto».