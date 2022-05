El nuevo PP de Ayuso en Madrid separará las labores de gobierno y de partido

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha expresado su voluntad de que la estructura para el PP de Madrid sea reducida y, también, de separar «completamente» las labores del partido y las de gobierno.

Ayuso no considera positivo «que se agrupe tanto el poder», y por este motivo, ha adelantado que no quiere que sus consejeros sean vicesecretarios. «Si estás como consejero esto te lleva tantísimo tiempo que no te debería quedar tiempo para nada», ha aseverado en un encuentro informativo organizado por Europa Press.

La presidenta regional ha remarcado que el papel del ciudadano en esta estructura será más importante y contará «mucho más». También serán clave los municipios, que estarán representados «tanto del norte como del sur», así como los alcaldes y diputados.

Sobre las elecciones de 2023, ha asegurado que escogerá a los mejores, «a los ganadores» y ha remarcado que «quiere a gente que asuma con orgullo» cualquier responsabilidad. El motivo además, ha recalcado, es que hay municipios de más de 200.000 habitantes en los que para que se conozca el proyecto se necesita «tiempo».

También se ha referido en sus declaraciones alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, sobre el cual ha destacado que forman parte de «el mismo equipo» y, por ello, se sentarán a ver cómo seguir «caminando juntos» y qué personas quieren los dos «para fortalecer la organización».

Congreso regional de Madrid

El Partido Popular celebrará el congreso regional de Madrid el 20 y 21 de mayo. Será el primer cónclave interno y, a partir de ahí, se irán produciendo el resto de los 11 congresos autonómicos con el objetivo de que la mayoría de los congresos pendientes tengan lugar antes del verano.

El dirigente del PP Alberto Núñez Feijóo priorizó de esta manera a Isabel Díaz Ayuso, que llevaba meses reclamando ser coronada como presidenta del partido en la Comunidad, lo que le provocó un enfrentamiento con la anterior dirección nacional, que se negaba a convocarlo para que no accediera al liderazgo del PP madrileño.

“En el Partido Popular seguimos trabajando para dar soluciones a los ciudadanos, nos reunimos para escuchar a todos. Estamos en marcha para servir a los ciudadanos. Y seguimos trabajando para tener perfectamente engrasado el partido para los importantes retos que tenemos por delante”, afirmó el coordinador general del PP, Elías Bendodo, cuando se dio a conocer la fecha del congreso.

Por su parte, Ayuso agradeció a Alberto Núñez Feijóo «la celeridad con la que el nuevo equipo ha convocado el congreso de Madrid, que mantendrá viva la ilusión que generó el PP el 4 de mayo pasado».

«Cuidar» a los afiliados

Durante un acto en el municipio madrileño de Majadahonda, en el cual la presidenta de la Comunidad de Madrid presentó las “principales líneas” de su programa para liderar la formación de cara al congreso, remarcó que el partido tiene que conectar a ciudadanos “de izquierda y derecha” bajo un “mismo sentido de libertad” que vaya de lo “rural” a las “grandes urbes”.

Pues, según Ayuso el PP de Madrid es un partido “que representa a todos”, desde la infancia a los mayores y a los que “triunfan” y necesitan “una nueva oportunidad para salir adelante”.

La líder del Ejecutivo regional también expresó su intención de que el partido «esté con el afiliado», y por este motivo, destacó la necesidad de «cuidar» los afiliados «uno a uno, todos los días». Y remachó: «No vale pedirle su voto cada cuatro años y si te he visto no me acuerdo”.