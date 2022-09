Borràs estalla contra ERC: «El Govern no avanza hacia la independencia»

La presidenta de Junts per Catalunya (JxCat) y suspendida como presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha estallado contra su socio de Gobierno, ERC. «Este Govern no avanza hacia la independencia y no se cumplen los compromisos que tenemos asignados», ha criticado, haciendo así hincapié en las diferencias entre ambos partidos que conforman el Ejecutivo catalán.

«El acuerdo de gobierno no se está cumpliendo y, por tanto, hemos emplazado al otro partido para que lo cumpla», ha afirmado en una entrevista en el diario Ara, si bien ha evitado pronunciarse acerca de una rotura en la coalición de Gobierno.

«Estamos a las puertas de un debate de política general en el que se ha de poder visualizar cual es el rumbo político del Govern», ha alertado Borràs, a la vez que ha indicado que en octubre se llevará a cabo una consulta a la militancia de su partido.

La salida del Govern sería un «fracaso»

A pesar de que ha reconocido que una salida de JxCat del Govern supondría un «fracaso», ha remarcado la importancia de «hacer todo lo posible» para cumplir las partes del acuerdo. Y ha zanjado: «Es lo que nosotros pedimos».

«Yo podía estar preparada para una confrontación con el Estado español, pero para lo que no estaba preparada es para entrar en una confrontación entre los mismos partidos independentistas», ha lamentado Borràs.

En esta línea, ha afeado a ERC que defienda «el diálogo con el Estado español» y, sin embargo, «le cueste tanto dialogar con los independentistas catalanes».

La unilateralidad, el único camino para la independencia

«Unidad, determinación y eficacia», son los tres elementos señalados por Borràs para conseguir la independencia de Cataluña. También ha defendido la «unilateralidad como único camino que deja la negativa constante de un Estado» y ha asegurado que no conoce a nadie «que el 1 de octubre quisiera la independencia que haya dejarlo de quererla».

Así, ha considerado que la declaración de independencia «está hecha» tras el 1-0, pero ha matizado: «lo que no se ha hecho es implementarla. «Yo creo que el 3 de octubre, que la gente salió a la calle de una manera masiva, no tendríamos que haber de abandonado la calle», ha subrayado.