ERC y Junts, al límite: los choques del Govern se multiplican antes del Debate de Política General en el Parlament

El Govern de la Generalitat de Cataluña está inmerso en un cruce constante de reproches entre los dos partidos de la coalición, Esquerra Republicana y Junts per Catalunya, a falta de dos semanas para la celebración del Debate de Política General en el Parlament.

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha vuelto a sembrar la duda sobre si una parte de Junts quiere salir del ejecutivo catalán «es una cuestión que debe resolver internamente Junts», ha afirmado en una entrevista este domingo en el diario Ara, a la vez que ha reiterado su deseo de que este debate «se resuelva» en el seno de Junts: «que tengan una posición y a partir de aquí sabremos cuál es su decisión».

Por su parte, el secretario general de Junts, Jordi Turull, ha asegurado en otra entrevista en El Punt Avui que su partido no está en el debate de romper el pacto de gobierno, pero sí pide que ERC cumpla el pacto: «no puede actuar unilateralmente al margen», ha afirmado.

En este sentido, Turull ha afirmado que, a día de hoy, «no se cumple la unidad estratégica en Madrid de acuerdo con los criterios del Govern de la Generalitat aprovechando que allí hay un Gobierno débil».

A pesar de todo, Aragonès defiende que su intención es la de «acabar la legislatura en 2025 con el Govern que tengo ahora» y que no prevé «una ruptura de la coalición».

Discrepancias por la mesa de diálogo

Según ERC, Junts exige implementar el acuerdo de investidura y que en la mesa de diálogo se hable de amnistía y autodeterminación, mientras Aragonès defiende que el pacto «es mucho más amplio» y matiza que «algunos de los elementos del acuerdo se deben terminar de desarrollar».

El acuerdo, recuerda Turull, «habla de un espacio de dirección estratégica, dice que preparemos la confrontación por si la mesa, no de diálogo, sino de diálogo, confrontación y acuerdo, no funciona». Aragonès pide lealtad y «que se abandone el ruido y los ultimátums».

Aragonès insta a Junts a proponer un relevo de Borràs

Aragonès dice que no se arrepiente de no haber ido a la manifestación del pasado 11 de septiembre y que volvería a tomar la misma decisión, mientras avisa que en el independentismo «hemos de ser capaces de entender que los proyectos ganadores no se hacen hablando todo el día sobre cuáles son los matices y los acentos que hay entre nosotros».

Preguntado por si participará en la manifestación que el Consell per la República ha convocado para el próximo 1 de octubre, Pere Aragonès indica que está a la espera «de saber exactamente cómo se plantea, qué se espera de las instituciones y a partir de aquí tomaré una decisión». «Pero el 1 de octubre -avisa el presidente de la Generalitat- es un patrimonio colectivo, nadie lo puede patrimonializar, yo tampoco».

Sobre la sustitución de Laura Borràs en la presidencia del Parlament, Aragonès opina que Junts «debería proponer una persona» que la relevara y dejar la puerta abierta para que Borràs pudiera volver en el caso de que sea absuelta de las acusaciones de corrupción.