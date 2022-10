Aragonès obvia la guerra con Junts y apela a la unidad en el aniversario del 1-O

Hoy se cumplen cinco años desde que la Generalitat de Cataluña sacó las urnas a la calle para celebrar el referéndum ilegal que se saldó con penas de cárcel para algunos de sus dirigentes. Un lustro después, y con los partidos del Govern en plena guerra y a punto de romper la coalición, el president Pere Aragonès ha realizado un llamamiento a la unidad y ha destacado que «la ilusión y la esperanza del 1-O aportan muchas lecciones y aprendizajes». Pero en ningún momento ha hecho referencia al enfrentamiento con Junts.

«Tenemos que volver a encontrarnos -se ha limitado a decir el republicano- volver a trabajar en positivo en aquello que nos une de forma incuestionable, en aquello que hoy aún despierta todo nuestro orgullo». «Hemos de volver a unirnos a través del amplio consenso de que Cataluña debe decidir libremente, de forma colectiva y en paz, cuál debe ser el futuro político del país», ha afirmado a través de un mensaje institucional emitido este sábado con motivo del quinto aniversario del 1 de octubre desde el Palau de la Generalitat.

▶️ #President @perearagones: "Vam fer el referèndum de l'1-O i farem que Catalunya torni a votar. Perquè aquesta és la via per resoldre el conflicte polític amb l'Estat i perquè som molts els que volem que Catalunya sigui un país lliure" pic.twitter.com/o6yEyKTanw — Govern. Generalitat (@govern) October 1, 2022

Aragonés ha reivindicado de nuevo un «acuerdo de claridad», tal y como hizo el pasado martes en el debate de política general del Parlament, para «determinar cuándo y cómo Cataluña debe poder ejercer de nuevo el derecho a decidir». El presidente autonómico pretende llevar a cabo un nuevo referéndum con tres condiciones:

que todos los ciudadanos «se sintiesen llamados a votar»

que la comunidad internacional «acompañe» la votación

que el Estado «reconociese el resultado»

El líder de ERC lo tiene claro: «Hicimos el referéndum del 1-O y haremos que Cataluña vuelva a votar». «Lo volveremos a hacer, porque esta es la vía para resolver el conflicto político con el Estado. Hemos de volver a hablar de democracia. Hemos de volver a centrarnos en el derecho a voto, en los derechos y libertades», ha añadido.

L'1 d'octubre ens va fer imparables. Vam defensar les urnes, la democràcia i la llibertat del país. La intel·ligència col·lectiva, il·lusionant i profundament democràtica d'aquell dia ens ha fet, i ens farà, guanyar la llibertat. Aprenem-ne i no defallim perquè tornarem a vèncer. — Pere Aragonès i Garcia 🎗 (@perearagones) October 1, 2022

A través de su cuenta de Twitter, Aragonès ha llamado a los catalanes a «no desfallecer». «El 1 de octubre nos hizo imparables. Defendimos las urnas, la democracia y la libertad del país. La inteligencia colectiva, ilusionante y profundamente democrática de aquel día nos ha hecho, y nos hará, ganar la libertad. Aprendamos y no desfallezcamos porque volveremos a vencer».

ERC no ve voluntad de acuerdo en Junts

Este viernes Junts envió un documento al presidente de la Generalitat en el que se incluye la petición de la restitución de Jordi Puigneró, destituido el pasado miércoles como vicepresidente del Govern. Los junteros se han dado de plazo este fin de semana para negociar con ERC, antes de que este lunes convoque una consulta a sus bases los días 6 y 7 de octubre para decidir si sigue o no en el Govern de coalición.

Leer más: Junts deja en manos de la militancia su continuidad en el Govern

Sin embargo, Aragonés ha rechazado el documento porque considera que carece de «voluntad de acordar» y que la propuesta de Junts «está pensada para no llegar a ningún acuerdo». «Si tienen una propuesta seria, con voluntad de acordar, como he dicho siempre, la valoraremos», apuntó Aragonès en una entrevista en La Vanguardia. «Si se alarga innecesariamente me corresponderá a mi tomar una decisión», ha amenazado.