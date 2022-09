Junts amenaza con romper el Govern

El enfrentamiento entre Esquerra Republicana y Junts per Catalunya no se detiene. En una entrevista en Catalunya Ràdio, Jordi Turull ha tildado de “real” la posibilidad que los junteros abandonen el Govern. El secretario general del partido exige a Pere Aragonès que “cumpla los acuerdos” y no dé “pasos atrás hacia la independencia”.

El exconsejero de Presidencia, en el gobierno de Carles Puigdemont, defiende que la provisionalidad que vive el Parlament “no ha sido provocada por Junts y, por lo tanto, no la tiene que solucionar Junts”. Desde antes de las vacaciones estivales, Esquerra presiona a los junteros para que presenten una candidatura alternativa a Laura Borràs, suspendida por un presunto caso de corrupción.

Las palabras de Turull llegan pocas horas después que el presidente catalán haya culminado un viaje institucional de tres días por París y Ginebra para vender las bondades de la independencia de Cataluña en un foro empresarial y un encuentro institucional con las autoridades locales de la ciudad suiza. Junts consultará a sus bases la salida del Govern después del debate de política general en el Parlament los próximos 27 y 30 de septiembre.