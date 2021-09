Laura Borràs quiere llevar ahora a la mesa de diálogo la detención de Puigdemont

Laura Borràs ha pasado de pedir el fin de la mesa de diálogo a buscarle una utilidad práctica. Tras la detención y puesta en libertad de Puigdemont en Cerdeña (Italia), la presidenta del Parlament ha instado a la Generalitat a que negocie a través de este órgano el fin de “las hostilidades” hacia independentistas.

En una entrevista a Catalunya Ràdio, Borràs ha eludido responder a si el Govern debería levantarse del órgano para intentar solucionar la crisis catalana de forma dialogada: “De momento Junts no está, porque no se ha permitido que esté sentada para poder pedir lo que hace falta, si es efectivamente una mesa de negociación, no de diálogo”.

“Lo que es un flaco favor es colaborar con el Estado”

La presidenta también ha criticado la posición de ERC, al asegurar que “lo que es un flaco favor es colaborar con el Estado, que pretende hacer ver que no hay represión y que la situación es normal”. Pese a los embistes de Junts, ahora Borràs asegura que no le consta que su partido haya pedido a su socio mayor abandonar este espacio.

Sobre las palabras del Ministro de Cultura y Deportes, Miquel Iceta, Borràs ha lamentado que tildara la crisis abierta con la detención de Puigdemont como pequeño incidente: “Si él considera que es un pequeño incidente, no vio la magnitud de la situación que vivimos en Cerdeña”.

También, ha asegurado que se lleve a cabo una labor parlamentaria “que corresponda a tratar de esclarecer” si la policía española tuvo que ver con el arresto, y si estaba en colaboración con la italiana. “El nombre del presidente Puigdemont aparece en las portadas de los diarios del primer nivel, como La Repubblica, como lo aparecería el de Obama o el de Merkel”.

Sin respuesta al referéndum que pide la CUP

A pocas horas del inicio del Debate de Política General en el Parlament, Borràs ha afirmado que su grupo todavía debe analizar qué votarán a la propuesta de resolución de la CUP, que exige al Govern que celebre un referéndum sobre la independencia antes de que termine la legislatura en 2023.

Borràs se ha limitado a proponer una defensa del 1-O, “un tesoro, una victoria democrática de pueblo de Cataluña”. “Plantear otro 1-O en el contexto en el que estamos, con el Estado que tenemos delante, no sé si lo veo demasiado viable”, y también ha desechado la viabilidad de un referéndum pactado.

Sobre los graves altercados vividos durante las fiestas de la Mercè en Barcelona, ha pedido al concejal de seguridad de Barcelona, Albert Batlle, que se disculpe “públicamente”, puesto que ha asegurado que era “falso” que mientras se quemaba la comisaría de los Mossos por el encarcelamiento de Pablo Hasél, ella hubiera estuviera visitando al rapero en la cárcel.