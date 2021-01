Cataluña suma casi 100 muertes por coronavirus en un día

La pandemia de coronavirus no deja ni un día de tregua en Cataluña. La covid se propaga por el territorio y en las últimas 24 horas ha dejado 97 muertos y 3.751 nuevos casos. La situación también empeora en los hospitales donde el número de ingresados alcanza ya los 408, 16 más que este lunes.

Siguiendo la estela de los días anteriores, los indicadores epidemiológicos siguen creciendo en negativo. Según los datos publicados este martes por el departamento de salud, la velocidad de propagación del virus (Rt) ha pasado de los 1,27 este lunes hasta el 1,45. Es decir, cada 100 infectados contagian a 127 personas, por lo que la expansión va cada vez a más.

Algo parecido ocurre con el riesgo de rebrote (EPG), que mide el índice de crecimiento potencial de la epidemia. En las últimas horas ha aumentado un 10%, es decir, en 52 puntos hasta alcanzar los 552. Lo más grave es que 100 de ellos se han sumado en los últimos dos días.

El riesgo de rebrote sube más de 100 puntos en dos días

En la comarca del Barcelonès, la más poblada, el índice alcanza los 540 puntos con una velocidad de propagación de 1,42. Barcelona capital supera estas cifras con un riesgo de rebrote de 549, un total de 73 puntos más que la víspera, y una Rt de 1,44.

El índice de positividad, que mide la cantidad de casos positivos por cada cien pruebas, ha empeorado de forma ligera de un 9,51% al 9,55%. No obstante, esta tasa dobla la que había hace quince días. El único indicador que mejora ligeramente es la incidencia de casos acumulada en las últimas dos semanas, que pasa de los 409,14 del lunes a 396,39, casi diez casos menos.

Vuelta al confinamiento perimetral y al cierre de comercios

La tendencia negativa de la pandemia no le ha dejado más remedio al Govern que endurecer las restricciones. Así, a partir del 7 de enero y durante al menos diez días, todos los municipios catalanes entrarán en confinamiento perimetral de lunes a viernes -no solo el fin de semana como era hasta ahora- y cerrarán los centros comerciales. El comercio no esencial no podrá abrir los fines de semana.

Además, durante este periodo de diez días, solo podrán abrir comercios con una superficie inferior a los 400 metros cuadrados. Y, tal y como estaba establecido hasta el momento, bares y restaurantes solo podrán servir en mesa para el desayuno y la comida y el resto de la jornada deben limitarse a vender comida para llevar.