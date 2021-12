Choque en el Gobierno por la ley audiovisual: Podemos amenaza con votar en contra

El seno del Gobierno de coalición sufre un nuevo choque. Esta vez, por la ley audiovisual. El PSOE llevó la norma al Consejo de Ministros de este martes tras negociarla con ERC. Pero este hecho “pilló por sorpresa” a Unidas Podemos, sobre todo porque, según el presidente del Grupo Confederal en el Congreso, Jaume Asens, hace tres meses que los morados intentan sin éxito negociar con los socialistas porque no están de acuerdo con su contenido.

“A día de hoy, Unidas Podemos está más cerca del no que del sí”. Así de tajante se ha mostrado este miércoles el dirigente de la formación de Ione Belarra en una entrevista en TVE en la que ha mostrado “disgusto” y decepción” con su socio de Ejecutivo. “Queremos pensar que no hay mala fe y creemos se podrá corregir en la fase de enmiendas en el trámite parlamentario, que es un momento para mejorar los proyectos legislativos“, ha apuntado Asens. “Es también lo que tiene que hacer ERC -ha añadido- porque a nosotros nos parece que hay que desligar esta norma de la aprobación de los Presupuestos”.

“A día de hoy, Unidas Podemos está más cerca del no que del sí” Jaume Asens

Y es que ahora no solo está en contra de la norma Podemos, sino también ERC, que este martes incluso amenazó con no otorgar su apoyo a las cuentas públicas para 2022. Para los de Gabriel Rufián, la aprobación de una legislación audiovisual tenía una requisito indispensable: aceptar las cuotas propuestas por su partido, es decir, hasta un 6% de la producción cinematográfica en las plataformas de distribución tenía que poder verse verse en catalán, euskera y gallego.

El último escollo con el que se ha topado el Gobierno de Sánchez es que gigantes como Netflix, Primevideo o HBO, que no residen en España, no se han mostrado a favor de aplicar esta normativa pactada entre el Gobierno y ERC. Y Rufián lo ha dejado claro: “El tema de la lengua es sagrado y tocar las narices con esta excusa es un mal negocio”, sentenció este martes, por lo que la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) está en riesgo.

“Comprendemos a ERC porque hemos sufrido esa deslealtad o desinterés de la parte del gobierno del PSOE en relación con nosotros”, ha apostillado Asens. Sin embargo, no cree que los Presupuestos estén en peligro. “Forma parte de la escenificación previa, pero no sabemos quién tiene razón, si ERC o el Gobierno, porque no hemos tomado parte en la negociación y ni si siquiera se nos ha informado del contenido”, ha aseverado.

Podemos reivindica un organismo independiente para regular el sector audiovisual

Ahora el PSOE tendrá que lidiar con las quejas de su socio catalán a la vez que con las de Unidas Podemos. “Nuestra intención es presentar enmiendas a este anteproyecto cuando llegue al congreso porque ahora mismo no estamos de acuerdo con su contenido”, ha afirmado Asens.

En concreto, los morados han mostrado su preocupación porque no haya ningún organismo independiente de regulación del sector audiovisual para supervisar la pluralidad y transparencia, o que se abra la puerta a las externalizaciones o privatizaciones en sectores esenciales como los servicios públicos de RTVE”. Ahora mismo no hay ese blindaje”, ha puntualizado el dirigente.

Además de la presencia de las lenguas cooficiales, Asens ha informado que Unidas Podemos tiene más propuestas pero no han obtenido respuestas de su socio y ha criticado que “ni han sido invitados” a la negociación.