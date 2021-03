El próximo 4 de mayo, Madrid vota a los candidatos a la Asamblea tras el adelanto electoral anunciado por la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Un martes no lectivo a efectos escolares pero sí que habrá que ir al trabajo, ya que no es festivo, lo que preocupa al Gobierno.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez expresó este martes su “preocupación” ante una posible baja participación al juntarse el trabajo de los padres con el cuidado de los hijos.

El portavoz de Más Madrid, Iñigo Errejón, solicitó este martes al Gobierno que lo declarase festivo. Sin embargo, la ministra portavoz, María Jesús Montero, escurre el bulto y pide a la presidenta Isabel Díaz Ayuso que “ajuste el calendario” para que coincida con un día festivo.

El Consejo de Ministros es el órgano de gobierno que tiene la potestad para declarar o no el próximo 4 de mayo festivo. De este modo, se podría aumentar la participación al no tener que acudir al trabajo y, además, tener que cuidar de los hijos tras haberse declarado día no lectivo por la Comunidad de Madrid.

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero. EFE/Ballesteros

El Consejero de Educación madrileño, Enrique Ossorio, se ha acogido a un Real Decreto en el que se estima que los días de elecciones son “inhábiles” y, por tanto, no se recuperará a finales de curso. “Todos estamos con preocupación en relación a que la participación sea la más amplia posible”, comentó Montero en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.

La portavoz del Gobierno central comentó que, de la misma manera que Díaz Ayuso decidió convocar elecciones, debe ser ella la que decida asignar uno de los días festivos de tipo autonómico si el 4 de mayo se trabaja o no.

“La Comunidad de Madrid tiene competencias si entiende que puede hacerlo. No parece lógico que sea el Gobierno de España el que tenga que tomar la decisión”, aseguró la ministra.

Montero descarta que el Ejecutivo vaya a tomar una decisión que convertiría el puente por el Día de la Comunidad, el 2 de mayo, en un verdadero ‘acueducto’. El 1 de mayo, sábado, es festivo por el Día Internacional del Trabajo y al día siguiente, el 2 de mayo, lo es en la Comunidad por la festividad autonómica. Como es domingo, el festivo se traslada al lunes, 3 de mayo, al que se sumaría el martes, 4 de mayo, si finalmente se decide que la jornada electoral sea festiva.