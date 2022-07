El Madrid Puro Reggaeton tampoco consiguió los permisos para la Caja Mágica

El festival Madrid Puro Reggaeton, previsto en la capital para este viernes 15 y el sábado 16 de julio con la despedida de cantante Daddy Yankee como plato fuerte y con 35.000 entradas vendidas, tampoco consiguió la autorización de la Comunidad de Madrid para celebrar el evento en la localización prevista inicialmente -la Caja Mágica- y eso motivó el cambio al estadio Wanda Metropolitano hace unos días, según confirman fuentes municipales a Economía Digital, que tampoco ha conseguido luz verde.

El problema fue el mismo que ha llevado al Gobierno regional a denegar la celebración del festival en segunda ocasión: la organización del Madrid Puro Reggaeton presentó la solicitud de autorización fuera del plazo legal y, además, la solicitud carecía de documentos esenciales, indican a este periódico desde el área de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid.

«No se llegó a autorizar. Presentaron la solicitud para ese espacio fuera del plazo legal (que es mínimo con un mes de antelación porque hay que recabar muchos informes) y, además, la solicitud que hicieron carecía de documentos esenciales. Una vez completaran esa información, habría que pedir todos los informes sectoriales correspondientes. Como no les daba tiempo cambiaron de emplazamiento», precisan.

No se celebrará este finde

Así, la posibilidad de mover el festival a la Caja Mágica queda descartada. Fuentes de la Comunidad de Madrid se muestran tajantes en conversación con Economía Digital: no se va a celebrar el evento este fin de semana. En principio, las puertas abrían este viernes a las 16.15 horas.

En la tarde del jueves, la Comunidad de Madrid denegó la licencia al Madrid Puro Reggaeton Festival, que había anunciado un cambio de localización apenas 72 horas antes. El nuevo lugar elegido era el estadio Wanda Metropolitano. La organización lo justificó como un movimiento con el fin de «ganar espacio escénico y mejorar la conectividad en transporte público».

Lo cierto es que no consiguieron pasar los controles de seguridad, que requieren un informe de la Policía Municipal y la autorización final de la Comunidad de Madrid. Lo confirman fuentes del Gobierno autonómico y municipal. De hecho, el Madrid Puro Reggaeton Festival pidió la autorización para celebrarlo en el Wanda Metropolitano el día 11, a cuatro días del evento.

«No se celebra porque no reúne las condiciones de seguridad necesarias al no ser el Wanda Metropolitano un espacio multiusos», insisten desde la Consejería de Cultura de la Comunidad. El informe del Ayuntamiento de la Policía Municipal lo desaconseja y lo desautoriza por no cumplir las medidas necesarias estrictas.

📩 Comunicado de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior en relación a la denegación de licencia para la celebración del evento Puro Reggaeton Festival, en el estadio @Metropolitano. pic.twitter.com/5rE7Mk1AZf — Comunidad de Madrid (@ComunidadMadrid) July 15, 2022

Fallo de la organización

En un evento de tales magnitudes, es preceptivo un informe de los servicios de seguridad y emergencias para que Madrid otorgue la licencia. Según fuentes del área de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid, «lo idóneo es un mes de plazo, o 20 días mínimo» para solicitarlo. «Esto entró el pasado lunes 11. En un tiempo récord la Policía hizo su informe, que no es vinculante jurídicamente, pero fácticamente lo es, por sentido común. Fue desfavorable».

La policía apreció que la organización tenía «un seguro antiguo, plan de seguridad con deficiencias… No era aconsejable». «Si esto lo hubieran presentado en lugar del 11, lo hubieran hecho el día 1, todos tenemos margen de maniobra para que ellos enmienden y revises», aprecian las fuentes municipales.

Y ya no hay opción. «En 2 horas tampoco pueden montar un operativo para 30.000 personas. Hay que montar un plan y un dispositivo y ya no se pueden. No sólo por la seguridad en el interior, que corre a cargo de la organización, sino accesos, cortes de calle hay que anunciarlo y prepararlo para los vecinos».

El festival no responde ni dice nada

La organización del festival no ha respondido a las llamadas, mensajes y correos electrónicos que Economía Digital les ha enviado en las últimas horas. Sin embargo, han emitido un comunicado expresando su «sorpresa, estupor e indefensión» ante la decisión de la Comunidad de Madrid de denegar la licencia. El festival llevaba anunciado desde el año 2020.

«La organización ha presentado un completo plan de seguridad y emergencias para la buena marcha del evento dentro de los límites del recinto, pero la Comunidad aduce que se ha entregado fuera de plazo», protestan los promotores. «Si los plazos se han excedido por parte de la promotora, se ha debido exclusivamente a que la Administración ha solicitado más y más documentación, y el equipo del festival ha necesitado tiempo para satisfacer estas peticiones».