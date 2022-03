El ministro de Exteriores ruso anuncia que el acuerdo de seguridad con Ucrania «está cerca»

El ministro de Exteriores ruso, Serguei Lavrov, ha asegurado este miércoles que Rusia «está cerca» de alcanzar un acuerdo con Ucrania sobre las garantías de seguridad. «Hay una serie de formulaciones de los acuerdos con Ucrania sobre el estatuto de neutralidad y las garantías de seguridad que están a punto de lograrse», declaró Lavrov, según ha informado la agencia rusa Interfax.

Pero, pese al acercamiento entre Ucrania y Rusia, Lavrov también ha reconocido que las conversaciones con Zelenski “no son fáciles” aunque cree que “hay alguna esperanza de lograr un compromiso”.

Mientras siguen los combates, las delegaciones rusas y ucranianas han retomado este miércoles sus negociaciones para acabar con la operación militar que ordenó Vladimir Putin, el pasado 24 de febrero. En las últimas dos negociaciones, por videoconferencia, trataron asuntos como lograr un alto al fuego que permita corredores humanitarios seguros para garantizar la seguridad de los civiles en Ucrania. También, trataron el estatus futuro de Ucrania, que según Rusia, no puede entrar en la OTAN.

Esto es «exactamente lo que el presidente Putin dijo en febrero en una de sus conferencias de prensa: Cualquier opción posible, cualquier garantía de seguridad generalmente aceptable para Ucrania y para todos los países, incluida Rusia, pasa por que la OTAN no se amplíe», reiteró Lavrov en una entrevista en un canal local que reproduce Interfax.

Además, Rusia también exige a Ucrania reconocer a Crimea como territorio ruso, a las regiones de Donetsk y Lugansk como países independientes y modificar su Constitución para blindar su neutralidad.

Ucrania no entrará en la OTAN

De hecho, este martes el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, aseguró que Ucrania no entraría en la OTAN. Zelenski afirmó que los ucranianos «entienden» que no son miembros actuales de la Alianza Atlántica y que, pese a la política de «puertas abiertas», tampoco lo serán en el futuro, según informó la agencia ucraniana Ukrinform. No obstante, pidió «garantías de seguridad» ante la invasión rusa de su país.

Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha asegurado que las posiciones en las negociaciones con Rusia para un alto el fuego son ahora más «realistas» pero que aún queda tiempo para llegar a un acuerdo con intereses para Ucrania. Zelenski ha señalado que «toda guerra termina en un acuerdo», por lo que insta a la importancia de la negociación con Rusia.