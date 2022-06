El PP se abre a negociar con el Gobierno la prórroga de las medidas anticrisis

El Partido Popular está dispuesto a negociar con el Gobierno la continuación del llamado escudo anticrisis siempre y cuando Sánchez acepte «alguna de nuestras propuestas». «Lo lógico es sentarnos y hablar», ha alegado este jueves en rueda de prensa el vicesecretario de Economía del partido, Juan Bravo.

En la mesa está la extensión por tres meses más anunciada por el PSOE hace unas horas del decreto de medidas aprobadas para paliar las consecuencias de la invasión rusa a Ucrania. El paquete incluye, entre otras, la bonificación de 20 céntimos por cada litro de gasolina o gasóleo.

«Nuestra posición es que queremos hacer lo mejor para los ciudadanos», ha insistido Bravo, también consejero de Hacienda de Andalucía en funciones. «Algunas medidas no funcionan, no es lógico seguir en esa línea».

A sus ojos, es el Gobierno quien «debe decidir si siguen en el no es no y aceptar nuestras propuestas», en referencia al plan económico enviado por Feijóo a Sánchez hace algo más de un mes, con 41 folios de medidas. «La pregunta es si el Gobierno va a salir de no».

«Sánchez tiene en la bandeja de entrada, a un clic, un plan de país, sin logos, que representa la oportunidad de mejorar la situación de los ciudadanos», ha indicado la cabeza económica del nuevo PP. «El Gobierno tiene que decidir entre el PP, que es la alternativa, o acordar con Bildu y otros partidos. El PP sigue en el mismo sitio, no cierra las puertas y tiene la voluntad máxima de trabajar para ayudar».

El decreto salió por la mínima

El decreto original superó la votación por la mínima. No sólo se encontró el Gobierno con el no de la derecha -PP, Vox y Ciudadanos votaron en contra- sino que a ellos se sumaron el bloque independentista – ERC, Junts y la CUP- tras conocerse el caso Pegasus.

El Gobierno, con PSOE y Unidas Podemos, consiguieron la aprobación de las medidas al tramitarlo como proyecto de ley con opción a introducir cambios, lo que atrajo a PNV, Más País, Compromís, Nueva Canarias, el PRC, el BNG, Teruel Existe, PDeCAT y Bildu.

Es por esta votación tan ajustada y el sudor que conllevó pasar el trámite en la primera ocasión, Pedro Sánchez alegó con el anuncio de la prórroga el poder negociar con la oposición, pero no sin sorna. «A ver si esta vez tenemos más suerte y los que dicen que aman a España lo demuestran amando a los españoles y aprobando medidas que son buenas», adujo.