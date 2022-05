El PP se alinea con Von der Leyen: forzarán una votación en el Congreso para resucitar el Midcat

El PP se une al carro de resucitar el gasoducto Midcat, que une los países de Portugal, España y Francia a través de un camino que atraviesa Cataluña tan solo unas horas después de que, durante el pasado viernes, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, anunciara la recuperación del conducto como un proyecto de interés comunitario.

Y es que según Von der Leyen, España, por su capacidad de licuado de gas y regasificación, así como su papel como país de entrada de gas proveniente de América y el norte de África, se ha convertido en un país estratégico de gran importancia para «frenar la amenaza rusa», ya que desde el Kremlin usan el suministro de este combustible como arma política para combatir las sanciones europeas por la guerra con Ucrania.

No obstante, el proyecto del Midcat fue descartado por el Gobierno el pasado año 2019 e incluso fue la misma ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, la que quitó el proyecto de la agenda europea debido a su incompatibilidad con la transición ecológica que están llevando los países europeos.

Ahora, no obstante, las tornas han cambiado y los países europeos dependientes del gas ruso siguen necesitando el suministro durante los años suficientes como para llevar a cabo la transición ecológica, lo que pone al país en una posición preferente.

Así, el PP defenderá el próximo martes en el Pleno del Congreso la reactivación del gasoducto Midcat con Francia y forzará una votación en el parlamento nacional que servirá para medir los apoyos de la Cámara a este proyecto.

Se trata de un proyecto no de ley que va dirigido en realidad, no solo al Midcat, sino a acortar plazos y potenciar la industria gasística en España, como con la regasificadora de El Musel (Gijón). También pretende aumentar la capacidad de aprovisionamiento, almacenamiento, regasificación y transporte del sistema gasístico del país.

Los populares han tildado de «obsesión ideológica y animadversión» al gas la decisión de no sacar adelante el proyecto del Midcat, aunque el Ejecutivo ha defendido que no se llevó a cabo debido al análisis realizado por los gobiernos español y francés, que concluyeron que no era rentable debido a su relación coste-beneficio, situación que ahora parece haber cambiado.