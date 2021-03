El PSOE valida que Gabilondo sea candidato sin primarias

Ángel Gabilondo será el candidato del PSOE en la Comunidad de Madrid en las próximas elecciones del 4 de mayo porque el ‘aparato’ del partido así lo ha ratificado. Las primarias quedaron atrás. La militancia no podrá elegir a su candidato para Madrid porque ya está elegido por ‘los de arriba’. Tal y como sucedió con el ex ministro, Salvador Illa, en Cataluña, el PSOE lo ha vuelto a hacer. Y se escuda en la prisas para señalar que no hay necesidad de realizar primarias. También venderán a Gabilondo, como siempre, como el candidato de la “moderación frente a la crispación del resto de partidos”.

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, lo ha dejado claro este lunes. Gabilondo será el candidato de Madrid que haga frente a la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Pese a que las encuestas no le dan como favorito e, incluso, perdería puntos respecto a la última vez que se presentó, según un último sondeo, los socialistas no tienen tiempo para otra ‘operación Illa’ o ‘efecto Illa’, ni tampoco para convocar primarias.

El candidato del PSOE a las elecciones de Madrid, Ángel Gabilondo. Foto: EFE

Además, “no tiene oposición porque nadie se ha presentado”, señaló Ábalos. Y así de golpe se quitó el peso democrático que tienen las primarias en las organizaciones políticas para escuchar la voz de la militancia madrileña. Ferraz y su responsable de Organización se escudan, en concreto, en el punto cuarto del artículo 127 sobre Comisión Federal de Listas de los Estatutos Federales que dice así:

“La Comisión Federal de Listas, a requerimiento de la Comisión Ejecutiva Federal, oída o a solicitud de la Comisión Ejecutiva regional o de nacionalidad, cuando las circunstancias políticas lo aconsejen o el interés general del partido lo exija, podrá suspender la celebración de primarias (incluso si ya estuvieran convocadas) en determinados ámbitos territoriales y acordar la designación directa, sin procedimiento de primarias, de una persona como candidato/a cabeza de lista a las elecciones autonómicas, a las Juntas Generales, a los Cabildos Insulares o a las municipales”.

Un candidato “moderado”

Es decir, que los socialistas alegan “prisa” por tener ya la candidatura seleccionada y poder preparar así la campaña. Los socialistas comienzan a perfilar los derroteros de la campaña electoral asemejando a su principal rival, Díaz Ayuso, con la “ultraderecha”. “Ella se apoya en la ultraderecha para ganar”, señaló Ábalos.

Asimismo, el dirigente socialista defendió a su candidato como “un hombre moderado, de firmes convicciones”. “Si algo ha demostrado, Gabilondo, es no entrar en la crispación política y demostrar sentido común porque estamos pensando en los ciudadanos de Madrid. La verdadera revolución es la revolución del respeto”, destacó Ábalos.

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) está ultimando la propuesta de regulación del alquiler que entregará este martes al de Derechos Sociales y Agenda 2030 en la nueva reunión negociadora que mantendrán sobre el anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda.

Ábalos seguirá negociando con Iglesias la Ley de Vivienda

A pesar de su anuncio y la crisis de Gobierno abierta, Pablo Iglesias seguirá negociando la Ley de Vivienda con el ministro Ábalos. Así lo ha comunicado en el vídeo donde anuncia que abandona el Ejecutivo para hacer frente a Isabel Díaz Ayuso en las elecciones madrileñas, si la militancia le avala en primarias.

Los ministros José Luis Ábalos, Irene Montero y Pablo Iglesias. Foto: EFE

Tras dos meses de negociación, la regulación del precio del alquiler sigue siendo el mayor escollo, ya que Unidas Podemos exige que el PSOE cumpla su palabra de facultar a los ayuntamientos para limitar los precios máximos en las zonas tensionadas, pero los socialistas se resisten con el argumento que ese no es el mejor instrumento para contener las rentas.

El responsable del Mitma, José Luis Ábalos, se ha mostrado hasta ahora partidario de aprobar incentivos fiscales para los propietarios de viviendas que las alquilen a precios inferiores a los de los índices oficiales, entre otras medidas que Unidas Podemos rechaza. No obstante, Ábalos se ha mostrado optimista con la reunión de mañana y con que su propuesta sirva para avanzar en una negociación que ya está fuera de plazo.

“Efectivamente mañana tenemos una reunión, yo soy optimista, estamos trabajando y hoy mismo vamos a terminar de plantear una propuesta que vaya aterrizando en la cuestión de incidir en la regulación de los alquileres en determinadas zonas tensionadas y espero que con trabajo y voluntad vayamos avanzando”, ha dicho el ministro en rueda de prensa.