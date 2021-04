Fernández-Lasquetty: “A las promesas de Gabilondo no hay que hacerles mucho caso”

El consejero de Hacienda y Función Pública, Javier Fernández-Lasquetty, rechaza la promesa del candidato socialista, Ángel Gabilondo, quien anunció este jueves que si gana pagará el primer año de alquiler a todos los jóvenes madrileños menores de 30 años. Los socialistas estiman que esto costaría 58 millones a las arcas madrileñas y el consejero de Hacienda, Fernández-Lasquetty asegura que la medida “no tiene sentido”.

“El candidato Gabilondo ha ido diciendo cosas que no son verdad y luego diciendo las contrarias. No hay que hacerle mucho caso. Dijo que no iba a subir los impuestos y luego resulta que sí, que no iba a pactar con Pablo Iglesias y luego resulta que sí y esta medida, no tiene sentido”, ha dicho Lasquetty este viernes en una visita a la Academia de Peluquería de Marco Aldany.

“Las ayudas tienen que ser para que haya más empleo y viviendas en alquiler. Es lo que está haciendo la Comunidad de Madrid e Isabel Díaz Ayuso. Es lo que forma parte de nuestro programa, el Plan Vive, y la idea es hacer 25.000 viviendas para el alquiler a precios asequibles durante los próximos años. Ya hay 15.000 que vamos a hacer en esta próxima legislatura y de ellas, 6.000 ya está en marcha el proceso para empezar su construcción dentro de poco. Esto sí que es una política seria. Las promesas de Gabilondo no hay que hacerle mucho caso”, concluyó el dirigente popular.

Madrid dará ayudas a 25 sectores excluidos por Sánchez

El consejero de Hacienda y Función Pública, Javier Fernández-Lasquetty, ha anunciado este viernes que la Comunidad de Madrid compensará a 25 sectores excluidos de la lista aprobada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Entre ellos, peluquerías, taxistas, bares y restaurantes. En total serán 120 los sectores que se podrán beneficiar y con un importe máximo de 200.000 euros. El dirigente popular calcula que las ayudas, aprobadas desde hace más de un mes por el Gobierno de Sánchez, llegarán a partir de julio.

El consejero visitó este viernes la Academia de Peluquería de Marco Aldany y se reunió con sus socios fundadores para conocer de primera mano el funcionamiento de la empresa y cómo han salvado estos meses atrás de pandemia.

El consejero de Hacienda y Función Pública de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, en su visita a Marco Aldany. Foto: PP

De esta manera, el dirigente del PP ha recordado que se ha aprobado una convocatoria de 899,2 millones de euros en ayudas a las pymes y autónomos, de los que 220 millones de euros son fondos propios del Gobierno madrileño, el resto que financia el Estado, para compensar a los sectores excluidos por el Ejecutivo central.

La normativa estatal preveía dar respaldo económico a 95 sectores, pese a que otros muchos también se han visto afectados por las consecuencias de la crisis provocada por la pandemia. De esta forma, las ayudas de la Comunidad de Madrid beneficiarán a otros 25 que habían quedado fuera. Las ayudas podrán solicitarse a partir de este sábado en la página web de la Comunidad.

En total, se prevé que podrán acceder a las ayudas más de 215.000 establecimientos o unidades productivas que emplean a más de 848.000 personas, entre los que destacan los bares, los restaurantes, comercios, taxistas, academias o peluquerías, como la que ha visitado hoy Fernández-Lasquetty, entre otros muchos sectores.

Esperan que Sánchez cumpla y las ayudas lleguen en julio

“Esperamos que las ayudas lleguen en julio, aunque intentaremos que sea antes. Por la parte de la Comunidad de Madrid, tenemos todo preparado y muy automatizado para que pudiésemos hacerlo en dos semanas, pero hay una parte que depende del Ministerio de Hacienda”, explica el consejero.

“Se trata de comprobar que el solicitante ha perdido un 30% de facturación durante el año pasado. Eso solo puede hacerlo la Agencia Tributaria y en vez de hacerlo mediante un sistema de información instantánea, lo hace con un sistema complicadísimo que nos obliga a que tarden como mínimo dos semanas en responder. Pese a ello, espero que en el mes de julio estemos pagando ya las primeras ayudas”, ha insistido Lasquetty.

El consejero de Hacienda y Función Pública de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, visitando la cadena de peluquerías Marco Aldany. Foto: PP

“Unas ayudas que ya podrán pedir las personas interesadas a partir de mañana, a través del portal web oficial de la Administración regional, porque nuestro objetivo es que las ayudas puedan llegar a sus destinatarios a la mayor brevedad posible, concretamente antes de que finalice el mes de julio. No obstante, el sistema de intercambio de datos que ha fijado el Gobierno central impedirá que puedan tramitarse con agilidad”, ha señalado el consejero.

Asimismo, ha recordado que el Partido Popular seguirá dando prioridad a la generación de puestos de trabajo, apoyando a los autónomos y empresas a crear y sostener el empleo en la Comunidad de Madrid, con una política fiscal basada en impuestos bajos, porque libera recursos para que los ciudadanos puedan consumir, ahorrar e invertir más y, así, generar actividad y empleo.