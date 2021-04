Elecciones Madrid | La policía localiza en Barcelona y Madrid los buzones de las cartas a Ayuso e Iglesias

“Puedo conseguir gobernar en solitario. Aquí tenemos otros ultras, como el ex vicepresidente del Gobierno, que ya no le pueden ni ver. Yo no soy Vox. No voy a pactar con el desastre, con el PSOE. Vox tiene que decir si es de ultraderecha. A mí hay debates como el de las armas o los menores no acompañados que no me representan. No me gusta asustar a los mayores. No me gustan los cordones. Yo pienso en la gente de Venezuela que dicen que ya perdieron un país y que no quieren perder otros. ¿No cree que es más radical y más ultra Podemos? ¿O tener el cuajo como Más Madrid de tratar de boicotear un hospital con enfermos dentro?”, ha asegurado Isabel Díaz Ayuso en una entrevista en TVE.

Aspiro a tener una amplia mayoría que le dé a Madrid estabilidad y un proyecto claro. @IdiazAyuso en #LaHoraAyuso pic.twitter.com/K2H4EZtpCQ — PP Comunidad de Madrid (@ppmadrid) April 29, 2021