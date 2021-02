El candidato de Vox a las elecciones catalanas del 14 de febrero, Ignacio Garriga, viene pisando fuerte. Las encuestas aseguran su entrada en el Parlamento catalán y la primera norma que registrará será para “reducir el gasto político e ideológico. Eso incluye la partida de 250 millones a TV3 porque sirve de altavoz al independentismo y no hace más que generar conflicto y separar a los catalanes. La primera norma que impulsaré será la supresión de TV3″.

Ignacio Garriga (Sant Cugat del Vallés, 1987). De padre catalán de origen belga y madre ecuatoguineana, recientemente fallecida por coronavirus, es el pequeño de cinco hermanos y padre de familia numerosa. Domina perfectamente el catalán y hasta hace un año ejercía de odontólogo. Ahora es diputado y candidato a la Generalitat, pero le pone de “mal humor” que le llamen político porque no se ve reflejado “con aquellos que viven del cuento y no han hecho nada en su vida”.

Firme defensor de la familia, uno de sus hobbies es leer sobre antropología humana relacionada con la familia y su escritor favorito es Javier Vidal Quadras. Sin embargo, su último libro leído es Patria de Fernando Aramburu. Un relato con algún paralelismo a su empiece de campaña, este fin de semana, cuando él mismo y sus compañeros de Vox, el líder Santiago Abascal y el diputado Javier Ortega Smith, se vieron asaltados en diferentes ciudades catalanes por una turba de gente que les increpó y tiró piedras.

“Eran personas que se pudieron manifestar de manera ilegal y no fueron disueltos de manera inmediata. En Gerona, los Mossos reconocieron que tenían órdenes expresas de la Generalitat para no disuadir esas manifestaciones. Estamos, claramente, ante una permisividad por parte del gobierno ante los ataques a la libertad política de los catalanes sin precedentes”, señala Garriga.

“Llevo escolta desde que entré como diputado. Ir al parque con mis hijos o tomar un café con mi mujer supone montar un dispositivo de seguridad tremendo”, confiesa a Economía Digital, “pero me siento orgulloso por luchar para darles un futuro de libertad”.

Pregunta.- Recuperem Catalunya. Introducir el catalán y la señera en sus imágenes y lemas en esta campaña. ¿Por qué?

Respuesta.- Queremos recuperar nuestra tierra del separatismo que la tiene secuestrada. Cataluña es de todos. Una región tan española como otra. A diferencia del nacionalismo, que es excluyente, nosotros defendemos un patriotismo que reconoce sus peculiaridades y las considera como un valor en positivo. Amamos tanto a nuestra patria chica, como a nuestra patria grande.

P.- ¿Cuál es la primera norma que impulsará si entra en el Parlament?

R.- Una norma doble: la reducción drástica del gasto político e ideológico. Eliminar los famosos chiringuitos, llámense TV3 o los 200 altos cargos con los que cuenta ahora la Generalitat. El infierno fiscal que imponen los separatistas sirve para pagar a los suyos y abandonar a los catalanes. Cataluña tiene tantos chiringuitos como tres comunidades juntas.

“Soy el único que denuncia la inseguridad que sufren los catalanes”

Ignacio Garriga, candidato por Vox a la Generalitat de Cataluña. Foto: Vox

P.- Si yo fuera un votante de Barcelona o su cinturón metropolitano, ¿qué diferencia hay entre votar al PP y votar a Vox?

R.- Muchas, pero lo resumiré en tres. Soy el único que está denunciando la inseguridad que sufren los catalanes en el cinturón metropolitano y en el conjunto de ciudades de Cataluña.

Nadie habla de la inmigración ilegal que afecta a muchísimos barrios humildes y, sobre todo, nosotros sí que damos la batalla cultural. El PP ha renunciado a dar la batalla de las ideas porque están acomplejados. Vox viene a dar batalla a los valores, reivindicar la familia como pilar fundamental de la sociedad y combatir el consenso progre.

Queremos dar voz a esa Cataluña silenciada y abandonada por los que se hacen llamar constitucionalistas, PSC, PP y Cs. Los tres han abandonado a los catalanes. Yo no me voy a ir de Cataluña como hizo Ciudadanos.

P.- ¿Entonces dejará el Congreso?

R.- En cuanto terminen las elecciones. Los días previos a que se componga el Parlamento de Cataluña renunciaré a mi acta de diputado con una mezcla de pena y emoción porque he disfrutado mucho, con un equipo humano excelente y consciente de que soy un privilegiado por liderar el proyecto de vox en Cataluña.

P.- Con la que está cayendo y ante el aumento de casos, ¿sería partidario de confinarnos a todos?

R.- No, el encierro de los españoles demuestra la incapacidad de los políticos que nos gobiernan a la cual, sorprendentemente, se ha sumado el PP. Gestionando se puede luchar contra el virus. Ningún gobierno ha sabido prever ningún plan de contingencia sanitaria que garantice la salud y la economía.

P.- ¿Cree que en verano estará el 70% de la población vacunada?

R.- No. Al ritmo que van, mi hijo tendrá 18 años y no estará vacunado ni él. Tiene que haber un plan de contingencia para no criminalizar al resto de sectores, como a la hostelería. Cada día me tomo un café en un bar distinto para darles ánimos. Les están condenando a la ruina con los actuales horarios y encima les tachan de culpables. Mientras, los autobuses y el metro llenos. ¿Ahí no hay contagios?

P.- ¿Qué medidas propone para la hostelería?

R.- A ingresos cero, impuestos cero. Es increíble que les sigan cobran la cuota de autónomos o la cuota de terrazas. También hay que darles ayudas directas, la posibilidad de duplicar avales públicos y eliminar impuestos como la tasa turística. Hay que tomar todas las medidas a nivel fiscal para, en cuanto se pueda, favorezcan de nuevo la contratación pública.

P.- ¿Cómo califica el ‘efecto Illa’?

R.- La reedición del tripartito. Illa es un radical disfrazado de moderado. El ‘defecto Illa’ trasladará el pacto que ya tienen hecho en Madrid con los separatistas a la Generalitat. Le diría a los catalanes que no se dejen engañar porque al final siempre acaban pactando y ya se ha visto cuando Sánchez prometía no pactar con Podemos.

“Han aprovechado para sacar a sus amigos golpistas”

El candidato de Vox a la Generalitat, Ignacio Garriga. Foto: Vox

P.- ¿Qué le parece que Junqueras y el resto de los presos del procès estén haciendo campaña en la calle? ¿Cómo valora el tercer grado otorgado por la Generalitat?

R.- Nosotros proponemos devolver la competencia de asuntos penitenciarios al Gobierno central. Es lamentable. Se han aprovechado de esto para sacar a sus amigos golpistas de la cárcel.

Todo esto demuestra que unas personas que han perpetrado unos delitos graves, han dado un golpe de Estado, roto la convivencia, malversado fondos públicos para su agenda ideológica y rupturista, ahora estén en la calle como si no hubiera pasado nada. Es una tomadura de pelo. En Cataluña se vivieron momentos de tensión y de profundo abandono hasta que vimos el discurso del Rey y salimos con nuestras banderas de España.

Después del tercer grado vienen los indultos, después los tendremos que ver sentados en el Parlamento catalán. Ojalá no suceda eso. Mientras el Gobierno ofreciéndoles diálogo a los que piden salirse de la Ley. Pero siempre estará Vox, que fuimos los que los sentamos en el banquillo.

P.- ¿Qué futuro le ve a Puigdemont?

R.- Deseo que entre en prisión por lo que hizo y por la cobardía que tuvo fugándose. Cuando entremos en el Parlamento, impulsaremos una auditoría de cuentas porque estoy convencido de que se desvían fondos públicos para financiar a estos señores que viven del cuento.

P.- ¿Si entran en el Parlament seguirán la estela del Congreso y judicializarán el independentismo?

R.- Por supuesto, registraremos la auditoría de cuentas y levantaremos alfombras. Igual hay más corrupción que en Andalucía en los años de Susana Díaz.

P.- Sobre economía, ¿qué medidas propone para acabar con los 537.900 parados, un 31.5% más de los que había hace un año?

R.- Cambiar la política fiscal confiscatoria por una dinamizadora, desmontando los chiringuitos a los que destinan todo el dinero. Bajar los impuestos y eliminar a los enchufados a dedo. Algo importante es la reindustrialización de Cataluña. Sobre todo, fortalecer el sector automovilístico para volver a ser el foco industrial que han eliminado.

P.- ¿En el caso de ganar Illa, ¿ustedes apoyarían, lo que llama Cs, un Gobierno constitucionalista?

R.- No y me niego a considerar al PSOE constitucionalista con la clara agenda soberanista que tienen los señores Sánchez e Iglesias. Con el señor Illa no me iría a tomar un café. Vox hará una verdadera oposición que construya un Gobierno de futuro.

P.- ¿Ve al Gobierno debilitado?

R.- Sí, sin duda. Están peleados entre ellos, pero les puede tanto la silla y son tan conscientes de que no van a volver a formar Gobierno que están dispuestos a tragarse sapos, con tal de sacar su agenda ideológica adelante.

P.- ¿Qué les diría a los que no han entendido su abstención al decreto sobre los fondos europeos del Gobierno?

R.- Que vox está del lado de las pymes y de los autónomos, que cada día que pasa están más cerca de cerrar sus negocios. Vox no ha votado con el PSOE, Vox ha votado por y para los españoles y para fiscalizar la administración de los fondos europeos.

P.- Sobre multinacionales y redes sociales. Polonia estudia multar a redes sociales como Twitter en caso de que bloqueen cuentas o eliminen contenido que no infrinjan las leyes polacas. ¿Cree que esta es la solución en España o qué medidas impulsaría?

R.- Estamos trabajando en un documento que verá la luz pronto. Nuestras medidas van en ese sentido. La censura de las grandes multinacionales es un ataque a la libertad de expresión sin precedentes. Sin ir más lejos, nos han censurado la cuenta de Twitter por exponer unos datos que dio el INE. Yo mismo he dado orden de presentar una denuncia ante la Junta Electoral al coincidir con la campaña electoral. Qué casualidad, ¿no?

P.- Con una sola palabra valore a sus oponentes:

Carlos Carrizosa (Cs): Tibio

Alejandro Fernández (PP): Caballero

Salvador Illa (PSC): Negligente

Pere Aragonès (ERC): Inútil

Laura Borràs (JxCat): Golpista

Jéssica Albiach (En Comú Podem): Histriónica

Carles Riera (CUP): Delincuente

Àngels Chacón (PDeCat): Cínica