Feijóo critica la bajada de impuestos del Gobierno porque «no afecta a las rentas medias»

Alberto Nuñez Feijóo no ve con buenos ojos la bajada de impuestos que ha anunciado el Gobierno de Pedro Sánchez este jueves. Para el presidente del PP, que tiene como bandera la rebaja fiscal, las medidas del Ejecutivo son «decepcionantes y escasas». Sobre todo, porque, según sus palabras, «no tiene la más mínima sensibilidad con las rentas medias y bajas, a las que se les ha dicho no a la rebaja de impuestos en este año”.

«Si el Gobierno aplica lo que ha dicho esta mañana los españoles han de saber que no le van a rebajar sus impuestos en el año 2022». Esta ha sido la primera reacción de Feijóo al conocer el nuevo paquete de medidas fiscales que ha enumerado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y con la que el Ejecutivo pretende recaudar hasta 1.500 millones de euros. Así será «a pesar de tener una recaudación récord en torno a los 30.000- 32.000 millones más”, ha puntualizado el dirigente gallego.

«Lleva meses hablando de que no se pueden bajar los impuestos y esta semana ya reconoce que se pueden bajar algunos»

Feijóo ha denunciado la improvisación del Ejecutivo en este sentido. «Lleva meses hablando de que no se pueden bajar los impuestos y esta semana ya reconoce que se pueden bajar algunos, como le lleva pidiendo el PP desde el mes de abril», ha lamentado. No obstante, esta rebaja fiscal no conseguirá rebajar el precio de la cesa de la compra, según ha denunciado Feijóo.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, interviene en un almuerzo organizado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en España, este miércoles en el Hotel The Westin Palace de Madrid. EFE/ Chema Moya

“El Ejecutivo sigue teniendo la cesta de la compra más alta de los últimos 40 años y no está dispuesto a bajar los alimentos básicos para poder hacer una cesta de la compra mínima”, ha concluido. Justo este jueves se ha conocido que el Índice de Precios de Consumo (IPC) ha conseguido bajar del 10%, pero todavía sigue pero la inflación todavía sigue disparada en un 9%.

El PSOE defiende que su plan beneficia al 99%

Pero la situación es totalmente opuesta para los socialistas. Su portavoz en el Congreso, Patxi López, ha defendido que el 99% de la población puede salir favorecida de este plan fiscal , frente al «0,2%», que benefician las bajadas de impuestos que quiere llevar a cabo el PP.

En este sentido, López ha preguntado a los de Feijóo si les parece bien la rebaja del IVA a productos de higiene femenina, incrementar el mínimo exento de tributación a 15.000 euros o ajustar el IRPF a rentas de hasta 21.000 euros.

«Igual lo que les parece mal es que haya un impuesto a las grandes fortunas, que son aquellos que tienen más de tres millones de euros, o que las grandes compañías tengan que tributar un mínimo del 15 % en impuesto de sociedades», ha recalcado el portavoz socialista.