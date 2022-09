El PP defiende ante Reynders que sólo desbloqueará el CGPJ si va junto a una reforma del Poder Judicial

El comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, se ha citado en la mañana de este jueves con el responsable de Institucional del PP, Esteban González Pons, para abordar de una vez por todas y ya con la intermediación europea la renovación de los órganos constitucionales de justicia, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Tribunal Constitucional (TC), cuyos mandatos están caducados hace meses e incluso años.

Pero, tal y como ha expuesto Pons ante los medios tras salir de su reunión, la postura del PP, que aunque muestra absoluta «disposición», sigue siendo la misma que en los últimos meses: sólo acordarán los nuevos vocales del CGPJ si esa negociación va aparejada, a la misma vez, de una reforma del sistema.

El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, al inicio de uno de los plenos del organismo que Unidas Podemos trata de deslegitimar EFE/Archivo

«Negociémoslo todo a la vez», ha sintetizado Pons, tras asegurar que es lo que le ha pedido el propio Reynders. El Comisario emitió un informe al principio del verano en el que recomendaba también una renovación del sistema de elección, pero que en nuestro país implica una reforma legislativa independiente al proceso que regula la selección de los nuevos vocales del CGPJ.

A ojos de Pons, «resulta triste que tengan que venir de fuera a ayudarnos con un problema español que no debería haberse producido». De hecho, el vicesecretario popular ha afirmado no sentirse «orgulloso», a pesar del enroque de su formación. «La situación no puede continuar, porque judicialmente ya es insostenible, políticamente es tóxica e internacionalmente está dañando la imagen de España», ha creído Pons.

«Imaginen que comience la presidencia española de la Unión Europea con un informe sobre el Estado de Derecho en España que lo equipare a Hungría o Polonia. Deslegitimaría toda la presidencia española», ha argüido Pons.

Sobre el mensaje transmitido a Reynders, el vicesecretario de Institucional popular ha sido cristalino: «Estamos dispuestos a cumplir con la renovación de los dos órganos, porque ambas están enlazadas. Una renovación parcial, sólo del TC, bloquearía aún más. Y estamos dispuestos a cumplir con la recomendación europea de renovación del sistema. Si los jueces del CGPJ eligiesen a los jueces hace cuatro años que estarían ya elegidos».