El comisario europeo de Justicia cita a PSOE y PP para que renueven el CGPJ

La anomalía democrática que supone que el mandato de de los órganos constitucionales de nuestro país, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Tribunal Supremo (TS), lleve años -casi cuatro, concretamente, en el caso del primero- o semanas -en lo que al segundo respecta- caducado ha derivado en que el comisario de Justicia de la Comisión Europea, Didier Reynders, acuda desde este miércoles al viernes a nuestro país a sentar y forzar, de una vez por todas, el acuerdo entre los dos grandes partidos de nuestro país para su renovación.

Reynders, que cuenta con una agenda completa, que va de reuniones con hasta cinco ministros españoles y con altos representantes del sector judicial, además de con representantes del Partido Popular y otros grupos, como Ciudadanos, persigue una acción muy concreta: mediar en el bloqueo institucional entre PSOE y PP. Es el último recurso a mano, un clavo ardiendo al que agarrarse antes de que se cumpla la amenaza que el presidente en funciones del CGPJ, Carlos Lesmes, que afirmó que dimitiría antes del 12 de octubre si no se renovara.

Pero de momento todo sigue igual. Se espera a Reynders como agua de mayo, porque muchos de los actores implicados, según ha conocido Economía Digital, lo ven como la gran esperanza blanca, el único atisbo de solución posible. Y por ello citará tanto al PSOE como al PP a sendas reuniones por privado, pero también tiene en mente una conjunta, aún sin concretar.

«Disposición plena del PP»

Las posturas de los partidos no han variado. Fuentes de la dirección del Partido Popular confirman a este periódico su «disposición plena» a este encuentro a tres bandas. De hecho, arguyen, si no se produce será «porque el comisario no lo consigue cuadrar o porque el PSOE lo vete». Sus tesis siguen ancladas en que no se puede desligar un acuerdo para el CGPJ sin un compromiso de reforma del sistema de elección. Trasladarán «la necesidad sí de la renovación pero también de las reformas para avanzar en que sean los jueces los que elijan a los jueces».

Es un posicionamiento que ya harta en Moncloa. En palabras de la portavoz del Gobierno, «esta visita se produce porque hay una anomalía en España y un único causante, que se llama PP», subrayó Isabel Rodríguez en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.

A su juicio, «el problema no es la falta de acuerdo entre los dos grandes partidos; el único problema que existe es que el principal partido de la oposición, antes con Casado y ahora con Feijóo, se niega a cumplir la Constitución». Nada que no se mostrara ya durante la última intentona de acuerdo, en la apertura del Año Judicial, cuando la ministra de Justicia, Pilar Llop, le pidió al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, «los nombres» de los magistrados para sentarse.

La agenda de Reynders

Durante la visita, que se desarrollará desde este miércoles hasta el viernes, Reynders prevé reunirse con el presidente del Tribunal Constitucional, Pedro González, y el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, y con representantes de asociaciones judiciales como la Asociación Francisco de Vitoria y la Asociación Profesional de la Magistratura.

En el capítulo político, Reynders se verá con la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño; el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares; la ministra de Justicia, Pilar Llop; el ministro de Presidencia, Félix Bolaños; y el ministro de Consumo, Alberto Garzón. También con el vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, o con la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, según ha podido confirmar Economía Digital.

Reynders también participará en una conferencia del Foro Nueva Economía y acudirá a una reunión de la Comisión Mixta para la Unión Europea del Congreso para hablar del informe del Estado de Derecho en la UE de 2022, publicado el pasado mes de julio.