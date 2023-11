El Gobierno catalán oculta a los inversores el pacto con Sánchez para perdonar la deuda

La Generalitat de Cataluña mantiene oculto a los inversores extranjeros el pacto alcanzado con el Gobierno de Pedro Sánchez para aplicar una importante reestructuración a su deuda pública. Un documento remitido en inglés a analistas y fondos extranjeros por el Departamento de Economía obvia por completo el acuerdo para condonar hasta 15.000 millones de euros del pasivo financiero del Gobierno de Pere Aragonès, según ha podido comprobar ECONOMÍA DIGITAL.

En concreto, un informe fechado el pasado 16 de noviembre, alude a las necesidades financieras de la Generalitat de Cataluña y al pasivo que tendrá que financiar durante los próximos años, aunque no incluye ninguna referencia a la quita de deuda pública que ha firmado ERC, partido que regenta el gobierno catalán en solidario, con el PSOE a cambio de la investidura de Pedro Sánchez ese mismo día, un pacto suscrito entre Félix Bolaños y Oriol Junqueras. Desde la Generalitat de Cataluña justifican la no inclusión en el documento por tratarse de un acuerdo entre partidos que no tiene todavía traslado en una norma oficial, por lo que no cabe especular con esta opción.

El documento que elude el acuerdo con Sánchez

El documento que publica en inglés la Generalitat está destinado, normalmente, a acompañar los encuentros semestrales que lleva a cabo el equipo financiero del Ejecutivo catalán con analistas e inversores internacionales para captar financiación y atraer inversores a Cataluña. Más allá de los condicionantes específicos del acuerdo para la legislatura en España, las quitas, reestructuraciones o condonaciones son siempre mal vistas por los inversores, puesto que implican que el coste de la deuda o su volumen son, para una administración, un problema que hay que solucionar. Los Gobiernos o empresas que tienen deudas asumibles, no solicitan reestructuraciones.

El detalle sobre las necesidades financieras de 2024, que no incluyen ninguna mención a la quita del Gobierno Sánchez.

Cataluña pedirá otros 8.642 millones a Sánchez

La Generalitat desvela a los inversores que en 2024 necesitará recurrir al Estado para captar otros 8.642 millones de euros a través del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), para financiar su exceso de déficit y los vencimientos de deuda del próximo año. Durante los próximos 4 años, lo que dure la hipotética legislatura, la Generalitat no contempla ninguna reducción drástica de sus obligaciones financieras. En cada uno de los próximos ejercicios, las necesidades financieras rondan los 8.000 millones de euros anuales.

Los 15.000 millones de euros que el Gobierno del PSOE ha prometido amortizar a la Generalitat de Cataluña son, hoy por hoy, el 17,5% del pasivo financiero del Gobierno catalán, y el 20% de lo que le debe al Estado a través de los mecanismos de financiación. Cataluña es, junto a Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha, la autonomía más dependiente de los mecanismos de liquidez, puesto que el 85% de sus obligaciones están en manos del Estado. En caso de que el Gobierno quisiera perdonar toda los préstamos que ha otorgado a las comunidades autónomas, Cataluña se convertiría en la región con menos deuda de España.

El acuerdo firmado entre PSOE y ERC establece la «asunción del entorno del 20% de la deuda viva» con el Gobierno, y «supondrá unos 15.000 millones de euros de la deuda de Cataluña». El mismo documento establece que esta condonación conllevará también un «ahorro de en torno a 1.300 millones de euros en intereses». En concreto, el perdón de una cantidad considerable de las obligaciones, algo que ha despertado suspicacias en otras comunidades autónomas, sobre todo porque el Ejecutivo no ha explicado todavía cómo piensa trasladar estas quitas al resto de regiones.