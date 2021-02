Illa desata una polémica por no hacerse una prueba de Covid-19 antes del debate de TV3

Salvador Illa fue el único de los nueve candidatos que participaron en el debate de este martes en TV3 que no se hizo una prueba PCR para detectar coronavirus. El exministro de Sanidad y candidato del PSC ha defendido este miércoles que no se la hizo porque los protocolos sanitarios no lo aconsejan, desatando así una nueva polémica en la campaña electoral.

TV3 pidió a los candidatos que se hicieran una PCR y un test de antígenos antes de comenzar el debate. Nació Digital informa de que algunos cabezas de lista a las elecciones del 14-F acreditaron test recientes y otros se lo hicieron en la misma sede de la televisión autonómica. Illa ni acreditó un test reciente ni quiso hacerse uno, según explica ese mismo digital.

Las críticas de otros candidatos ya se han hecho llegar. “Me parece irresponsable por parte del señor Illa. Evidentemente no es algo agradable y si das positivo te vuelves a casa y se acabó la campaña, pero los políticos tenemos una exigencia especial de ejemplaridad”, ha afirmado el número uno del PP catalán, Alejandro Fernández, en un tuit publicado este miércoles.

Pues me parece irresponsable por parte del Sr Illa. Evidentemente no es algo agradable, y si das positivo te vuelves a casa y se acabó la campaña, pero los políticos tenemos una exigencia especial de EJEMPLARIDAD.https://t.co/lvekGgk2OS — Alejandro Fernández (@alejandroTGN) February 10, 2021

La CUP y el Pdecat también le han reprochado su actitud, que según Carles Riera es “deplorable”. Dolors Sabater, número 1 de la lista de la CUP, ha calificado de “irresponsabilidad” su decisión. Y Àngels Chacón, candidata del Pdecat, ha exigido a Illa que se haga la prueba. “No podemos jugar con la vida de las personas. Todos nos hicimos una PCR menos él”.

El vicepresidente de la Generalitat y candidato de ERC también ha atacado a Illa por la polémica de la no PCR antes del debate del 14-F en TV3. Es una “absoluta irresponsabilidad” que el candidato del PSC se haya negado a hacerse la prueba de Covid-19 antes del debate, ha dicho Pere Aragonès, señalando que había un “acuerdo” previo de todos los candidatos para ello.

Illa y el PSC se defienden

La vicesecretaria primera del PSC, Eva Granados, ha defendido a Illa asegurando que el exministro que gestionó el primer año de la pandemia de Covid-19 se hace las pruebas PCR “que indiquen los protocolos sanitarios”, no más. “TV3 y aquellos que se hicieron pruebas deberían explicar los motivos para saltarse las indicaciones del doctor Argimon“, ha dicho.

La posición de los socialistas catalanes es que los protocolos sanitarios en vigor no aconsejan hacerse pruebas en este tipo de circunstancias. El propio Illa ha justificado este martes su negativa a hacerse el test. “Lo que tenemos que hacer los políticos es predicar con el ejemplo. Puede haber gente que necesite una PCR o un antígeno. No sobran”, ha dicho.

Durante una intervención en el Fórum Nueva Economía, Illa ha asegurado que “los protocolos sanitarios no aconsejan hacer una PCR en este contexto y en estas condiciones”. El cabeza de lista del PSC ha explicado que estuvo en TV3 el martes por la mañana para una entrevista, “y nadie me dijo que me tenía que hacer ninguna PCR ni prueba de antígeno”.

“Yo me hago las pruebas siguiendo las recomendaciones sanitarias”, ha continuado. “¿Por qué me la tengo que hacer por la tarde y por la mañana no?”, se ha preguntado, afirmando que se ha hecho las pruebas cuando ha tenido que hacerlas. “En estas condiciones no recomiendan hacerte pruebas ni de PCR ni de antígenos”, ha zanjado.

El PSC ha enviado esta mañana un comunicado en el que insiste en que las pruebas PCR o de antígenos solo son aconsejables, según los protocolos sanitarios de la Generalitat, en caso de contacto estrecho con un positivo de Covid-19 o en caso de presentar síntomas. “Ninguno de estos dos supuestos se había dado en las 72 horas previas a la asistencia al debate”.