Ayuso mantendrá su gira por EEUU durante la Convención Nacional del PP

Isabel Díaz Ayuso mantendrá su gira por Estados Unidos a finales de este mes de septiembre, un viaje que coincide “en parte” con la Convención Nacional del PP. Sin embargo, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha asegurado que intentará estar presente en el cónclave “por todos los medios”.

La Convención Nacional del Partido Popular que pretende relanzar a Pablo Casado, se celebrará desde el 27 de septiembre hasta el 3 de octubre en diferentes ciudades españolas donde gobierna el PP, cuyo cierre será en Valencia. “Haré todo lo que esté en mi mano“, ha afirmado Isabel Díaz Ayuso este viernes en rueda de prensa.

Y es que, según ha adelantado el diario La Razón, la presidenta de la Comunidad de Madrid iniciará una gira por EEUU la última semana de septiembre, un viaje que su equipo lleva preparando “muchísimos meses” y que “es muy complejo y muy importante para los intereses de la Comunidad”, ha subrayado Ayuso.

Leer más: Ayuso lanza su candidatura para presidir el PP de Madrid

“Por encima de todo soy presidenta y mi obligación es cumplir mi agenda, mis compromisos y pelear por los intereses de mi autonomía”, ha destacado la mandataria. Asimismo, Ayuso ha recalcado que las agendas de estas características “no se inventan en tres días”, y ha asegurado que “hace mucho tiempo que se conoce este viaje”.

De esta manera, la dirigente popular ha garantizado este viernes que intentará estar presente en el cónclave “por todos los medios”, aunque, de momento, la presidenta de la Comunidad no ha especificado cómo modificaría los días de su agenda para poder asistir finalmente a la Convención Nacional del PP.

Por otro lado, el viaje a Estados Unidos también coincide con la celebración de los Premios Latino en la Comunidad de Madrid, por lo que Isabel Díaz Ayuso ha asegurado que hará “lo posible” para regresar a tiempo.

José María Aznar y Mariano Rajoy participarán en la Convención Nacional del PP

Quienes sí han garantizado su participación en la Convención Nacional del PP han sido los los expresidentes del Gobierno y del Partido Popular José María Aznar y Mariano Rajoy. Así lo anunció el pasado miércoles el secretario general del partido, Teodoro García Egea.

Además, en las mesas de la convención nacional también estarán expertos de la sociedad civil. El PP busca que esta convención sea un “hito” para presentar la alternativa de Pablo Casado al Gobierno de Pedro Sánchez y mostrar además que tiene las “puertas abiertas”. No obstante, Egea no ha desvelado si el PP ha invitado o no al exlíder de Ciudadanos Albert Rivera a la convención.