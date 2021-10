Junts no descarta una enmienda a la totalidad a los PGE

El portavoz de Junts per Catalunya en el Senado, Josep Lluís Cleries, ha sugerido este sábado que su partido no descarta hacer una enmienda a la totalidad de los Presupuestos Generales del Estado, aunque ha asegurado que desde Junts prefieren apostar por la vía del diálogo con el Gobierno.

Según ha avanzado el propio Cleries en una entrevista a RNE, desde Junts “nosotros no descartamos nada en estos momentos. Tenemos unos días para negociar hasta que tengamos el tiempo de presentar o no la enmienda a la totalidad. No es nuestra intención evidentemente”.

No obstante, dice sentirse “muy defraudado” con la ejecución presupuestaria del Gobierno del ejercicio anterior, por lo que negociarán con el Ejecutivo “desde la exigencia y responsabilidad”. “Yo no sé qué opinan hoy los que ayudaron a aprobar los presupuestos del año pasado, porque quien lo haya hecho se ha de sentir muy defraudado. Ha sido un engaño en toda regla”- sentencia.

Cleries ha celebrado, por otra parte, el cambio de actitud de ERC, un cambio que “se acerca más a nuestro planteamiento”, por lo que “bienvenidos a esta forma de ser exigentes en los presupuestos”. Con sus socios de govern dice coincidir en varios puntos de las exigencias hacia los PGE y su repercusión en Cataluña, por lo que ha vuelto a pedir “una negociación conjunta” es decir, formar un bloque común para presionar a los de Pedro Sánchez.

No obstante, “en estos momentos Esquerra no ha aceptado, no ha dicho que sí, pero nosotros estamos abiertos en esta recta final de negociación a hacerlo conjuntamente“, ha aseverado.