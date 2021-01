La Generalitat también deja en la cuerda floja las elecciones del Barça

No solo las elecciones catalanas penden de un hilo. También las del FC Barcelona, previstas para el próximo 24 de enero. El incremento de casos de coronavirus en Cataluña ha impulsado a la Generalitat a extender las restricciones actuales hasta ese día, por lo que el confinamiento municipal seguirá en vigor la jornada que se tiene que elegir al sucesor de Josep Maria Bartomeu.

La consejera catalana de Salud, Alba Vergés, ha asegurado este jueves que la decisión debe tomarla el Barça. Es decir, que el Govern no va a obligar al club azulgrana a aplazar las elecciones, pero tampoco va a relajar las restricciones para que los socios puedan ir a votar. Por ejemplo, enseñar el carné de socio no permitirá saltarse el confinamiento municipal, informa la Cadena SER.

De esta forma, un socio que viva en L’Hospitalet, por ejemplo, no podrá sortear el cierre municipal para trasladarse al Camp Nou, en el barrio barcelonés de Les Corts, pese a que son zonas colindantes.

Tusquets cita a los candidatos

El Govern ha emplazado al Barcelona a pronunciarse este viernes, después de reunirse con el Procicat. El club “debe tomar la decisión y evidentemente es lo que le toca sabiendo que mañana hay esta reunión técnica con ellos”, ha dicho Vergés, en alusión al encuentro previsto entre el presidente de la gestora, Carles Tusquets, el consejero Òscar Grau y los responsables catalanes de protección civil.

Tras estas declaraciones, Tusquets ha citado a los candidatos para debatir sobre el posible aplazamiento electoral. La reunión con Joan Laporta, Víctor Font y Toni Freixa será este viernes a las 19.00 horas. Los dictámenes que ha recabado por su cuenta la gestora apuntan a que es mejor aplazar las votaciones para evitar aglomeraciones, en el tanto están citados a votar 95.000 socios.

El Barça tenía previsto habilitar cinco puntos de votación en diferentes provincias de Cataluña, pero el confinamiento municipal augura una baja participación debido a que muchos socios no podrán traspasar los límites de sus zonas de residencia para trasladarse a estas ciudades para votar.

Font y Freixa, a favor de aplazarlas; Laporta, en contra

De los tres candidatos solo, solo Laporta se ha manifestado en contra del aplazamiento de las elecciones del FC Barcelona. El abogado, que ha liderado la recogida de firmas con 10.257 apoyos, ha insistido en que “el club no puede estar más tiempo sin presidente”. “Entiendo que no hay razones objetivas para que no se hagan. Las celebraremos con todas las medidas de seguridad”, decía hace unas semanas.

Por su parte, Font ha defendido aplazarlas porque “no podemos tener un 20% de participación en las elecciones más importantes de la historia del Barça“, añadiendo que “si pueden ser en marzo, mejor que en abril; si pueden ser en febrero, mejor que en marzo”. Mientras, Freixa ha asegurado que “no tenemos dudas de que la decisión se adoptará teniendo en cuenta el mejor para nuestros socios y sobre todo la necesidad de proteger a nuestros mayores como grupo de riesgo”.