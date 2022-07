La inflación en España supera la media europea pese a los discursos del Gobierno

La inflación es el talón de Aquiles del Gobierno. Consciente de ello, Pedro Sánchez, además de anunciar una batería de medidas para paliarla, aprovechó este martes su discurso en el debate del estado de la nación para justificar por qué los precios están por los aires. «Para que se hagan una idea, España, en rojo, -aseguró el presidente mostrando un gráfico- es uno de los países, efectivamente, con una alta inflación, también el resto, pero muy lejos de la inflación que están teniendo otros países de economías europeas».

Y no se equivocaba. Hasta ocho países de la Unión Europea superan el 10,2% que marcó el país en junio. Lituania y Estonia incluso sobrepasan el 20%. Pero aún así, la inflación en España está por encima de la media europea.

El jefe del Ejecutivo planteó la siguiente cuestión para defenderse de los ataques de la oposición: “Si la inflación actual es culpa del Gobierno, ¿por qué hay ocho países de la zona euro y 65 países del mundo que registran una inflación mayor?”. Sánchez se comparó así con los países bálticos -Letonia está en torno al 19%-; con Eslovaquia, que está en el 12,5%; Grecia, que se sitúa en el 12%; Eslovenia, con un 10,8%; Bélgica, con un 10,5 y Luxemburgo, que alcanza el 10,3%.

Estos son las cifras que ofrece Eurostat, la oficina europea de estadística, que corroboran los datos del presidente, pero que alejan a España de grandes potencias como Francia, cuya subida de precios ronda el 6,5%: Finlandia, que es del 8,1% o Alemania, que se queda en el 8,2%. Pero Sánchez ha insistido en que si los precios en España se han disparado más que en otros países, no tiene nada que ver con su gestión.

“Lo cierto es que no hay una sola institución internacional y nacional seria, o un solo estudio científico que avale las tesis del curandero. Y si nuestros ciudadanos, además, lo piensan un instante, se darán cuenta de cuán absurda es esta tesis», ha sentenciado el socialista. De esta forma le lanzó un guiño al presidente del Partido Popular que, aunque no pudo intervenir porque no es diputado, sí estuvo presente.

Según el presidente, el curandero practica «diagnósticos sencillos que reafirman prejuicios ideológicos arraigados y difundidos por ciertos medios de comunicación». Y puso como ejemplos algunos mitos como que «la izquierda no gestiona bien la economía, o que subir el salario mínimo era una mala idea».

Sánchez atribuye la inflación a Putin…

Y si Sánchez no tiene la culpa del crecimiento de la inflación, ¿quién la tiene?. El presidente del Gobierno responsabilizó al líder ruso Vladimir Putin, que estuvo muy presente durante su primera intervención. El socialista ha recordado que los precios comenzaron su incremento a mediados de 2021, pero a finales de año fue cuando pasó 6,5% al 10%, mientras que la europea estaba en el 9%.

«La inflación no es un mal endémico, afecta a todo el planeta y ha aumentado bruscamente en el 75% de las economías desarrolladas». «En esta situación tan anómala nos encontramos cuando el pasado 24 de febrero Putin invadió Ucrania, lo que ha provocado el desplazamiento de más de 12 millones de personas», ha indicado. Y recordó que Rusia y Ucrania promovían una tercera parte del trigo del mundo y un 80% del aceite de girasol, ya que las subidas se aprecian, sobre todo, en la cesta de la compra.

… y al consumo energético de los españoles

Y por otro lado, el presidente también ha hecho referencia al consumo energético de los españoles. Sánchez avanzó que los españoles se iban a ver obligados a tomar medidas de ahorro, como fomentar el teletrabajo, fomentar el transporte público, bajar la calefacción o subir la temperatura del aire acondicionado. «Podemos hacerlo y lo vamos a hacer«, aseguró. «Serán acciones que permitan defender nuestros valores y nuestro modo de vida cuando se ve atacado», agregó.

Además, aunque España no es de los países que más afectado por las consecuencias energéticas de la invasión de Rusia a Ucrania, se ha mostrado solidario con Europa. «No solo estamos aquí para ser ayudados, como en la pandemia, queremos ayudar cuando nos necesitan y esto es una oportunidad para mostrar al mundo que somos europeístas no por interés sino por convicción», concluyó.