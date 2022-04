Las noticias más importantes de hoy, jueves 21 de abril

Un breve repaso a las noticias del día, la información necesaria para estar al corriente de la actualidad en España.

1. Sánchez acabará la legislatura con España líder mundial de paro entre grandes economías

El Gobierno saca pecho continuamente de la mejora de los datos del empleo en términos de contratación indefinida y, en menor medida, de la reducción del paro. Sin embargo, pese a la mejora de los datos, el Fondo Monetario Internacional (FMI) sitúa a España como el país líder en desempleo entre las grandes economías del mundo tanto este año como el próximo ejercicio.

2. Marruecos desafía a Pedro Sánchez con beneficios fiscales para prospecciones frente a Canarias

Los últimos movimientos políticos que afectan a España y Marruecos de manera conjunta navegan entre el desconcierto y la cobertura de necesidades mutuas. Así, de manera casual y tensando al máximo las relaciones diplomáticas entre ambos países -que todavía negocian cuestiones clave como las aguas territoriales-, el estado norteafricano ha comunicado el descubrimientos de diversos yacimientos de gas natural y petróleo que, supuestamente, serán un filón energético.

3. Las aerolíneas piden al Gobierno que les condone 150 millones de gastos Covid

Las aerolíneas quieren que el Gobierno se haga cargo de los 150 millones de euros que ha invertido Aena en realizar controles sanitarios para detectar casos positivos de Covid-19 en los aeropuertos durante la pandemia. Principalmente porque este coste lo están asumiendo ahora las líneas aéreas en las tarifas que pagan al gestor aeroportuario por permitirles que circulen por la red de aeropuertos.

4. Los bandazos regulatorios de España y México ponen en juego 17.000M de Iberdrola

Iberdrola tiene un escenario muy favorable para cumplir sus planes tanto a 2025 como 2030. El auge renovable, del que se ha enganchado a la perfección, así como unos movimientos de crecimiento inorgánicos muy bien diseñados, ponen a la energética a velocidad de crucero. Sin embrago, hay dos mercados, México y España, donde la inestabilidad política y regulatoria puede pasar factura.

5. Danone sufre en España: la buena marcha del negocio de aguas no compensa la caída de los yogures

Las ventas de Danone no avanzan en España al mismo ritmo que en el resto de Europa. Mientras la compañía celebra grandes avances en Francia y Reino Unido y mantiene su cuota de mercado en Alemania y Bélgica, en la Península Ibérica el crecimiento es muy inferior al de sus vecinos. La empresa admite que su negocio principal, el de los lácteos tiene un desempeño «débil» en comparación con el de otras regiones y los avances en segmentos como el de las aguas o la nutrición no compensan el problema.

6. El lío de la banca con las mascarillas: de la plena libertad del Santander a la obligatoriedad de Caixabank

El Gobierno ha decidido que la mascarilla ya no sea obligatoria en espacios interiores, pero cada empresa puede decidir si adopta o no esta medida y cómo la aplica. La mayoría de ellas tomarán la decisión a lo largo de esta semana, pero la banca no ha tardado mucho en hacerlo, pues cada día millones de personas transitan por sus oficinas.

