Los jueces asumen que Sánchez no cederá si Bruselas no actúa

Las principales asociaciones de jueces acudieron este lunes a Bruselas para hablar con el comisario europeo de Justicia sobre la urgencia de renovar en España los principales órganos constitucionales.

La Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente incidieron en la necesidad de la reforma profunda que permita a los jueces elegir a parte de los vocales.

En un comunicado emitido horas después solicitan que se “cumplan los dos objetivos comunes” que ya habían expuesto de forma unitaria: “la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la reforma del sistema de elección de los vocales judiciales del Consejo”.

Leer más: Los jueces españoles se alinean con Casado ante la Comisión Europea

Y la postura de Bruselas no cambia. La Comisión insta a la renovación del Consejo y lamenta la parálisis que desde hace años lo impide. Pero también reclama al Gobierno y a la oposición que se pongan de acuerdo. Algo que “no pasará”, según algunos magistrados consultados, que se muestran pesimistas y esgrimen que “si Bruselas no sigue llamándoles la atención -a PP y a PSOE- no pactarán”.

La Comisión ha dejado claro que no mira con buenos ojos tampoco el sistema de elección de vocales. La UE recomienda los estándares fijados desde el grupo especializado del Consejo de Europa, que aboga por dejar en manos de los jueces la elección de al menos el 50% del CGPJ, algo a lo que el Gobierno está haciendo oídos sordos.

La comparación con Polonia

El riesgo que corre España, apunta un eurodiputado a Economía Digital, es que “se compare a España con Polonia”. La UE ya ha llevado a este país a los tribunales por la falta de calidad y transparencia en su sistema judicial.

El presidente del Gobierno en rueda de prensa tras su reunión con el presidente de la Generalitat. Foto: Foto: EFE

Y la advertencia de la UE sigue siendo muy clara, a falta de pacto podría abrirse un procedimiento de infracción y se pondría a ambos socios en el mismo saco, con un coste de imagen pública y reputación enorme.

Desde el Gobierno señalan que ya se han dado pasos al respecto, como por ejemplo, retirando el proyecto de reforma que registró con Podemos para modificar las mayorías sin necesidad del Partido Popular.

Desde Juezas y Jueces para la Democracia, asociación más progresista, se ha solicitado al comisario que requiera a los partidos políticos españoles para que procedan sin dilación a la inmediata renovación del Consejo conforme a la legalidad vigente, dada además la pérdida de credibilidad y degradación en la que el mismo se encuentra.

“Ello no obsta a que renovado el Consejo pueda iniciarse un trámite parlamentario posterior sosegado y constructivo para establecer un sistema de elección consensuado y con vocación de permanencia”, sostienen en el comunicado.

Desde las otras tres asociaciones se ha insistido “en la necesidad de que la Unión Europea mantenga el firme compromiso que ha demostrado hasta ahora para que nuestro Consejo General del Poder Judicial cumpla con el estándar europeo, según el cual al menos la mitad de sus miembros deben ser jueces elegidos democráticamente por los jueces”.

“Las tres asociaciones hemos propuesto un inmediato cambio de sistema de elección de los vocales, de tal suerte que se cumpla el sistema mixto de designación, tal y como reclaman la Comisión Europea, el Consejo de Europa, la mayoría de los ciudadanos y el 90% de la carrera judicial”, señalan.

Para Didier Reynders, el comisario europeo de Justicia, el tema se ha convertido en un quebradero de cabeza más. Su equipo mantuvo decenas de entrevistas con todos los implicados para exponer su particular visión en la publicación del Informe sobre el Estado de Derecho.

Desde la UE, el asunto se empieza a ver con preocupación, mientras algunos magistrados solicitan que sigan presionando desde Bruselas porque “sino no moverá nadie ficha”. Reynders no se ‘moja’ de momento. En Bruselas señalan que la reunión in situ de los jueces ya ha sido bastante apercibimiento. “Podría haberlo hecho por teléfono y se hubiera quedado ahí”, comentan fuentes europeas.