Los transportistas siguen con el paro a pesar del acuerdo: «Es una migaja»

Un grupo de transportistas se ha vuelto a concentrar a primera hora de la mañana de este viernes en la Zona Franca de Barcelona. Y es que los transportistas están preparados para mantener las protestas contra la subida del precio de los carburantes, pese al acuerdo alcanzado la madrugada de este jueves entre la patronal del sector y el Gobierno.

Así, para este mismo viernes, está prevista una nueva marcha a pie de transportistas que cortará la Ronda Litoral de la capital catalana por tercer día consecutivo. La huelga, que llega este viernes 25 de marzo a su jornada duodécima, está tensionando las cadenas de suministro de muchas empresas, en especial las del sector de la alimentación, y ha llevado al Port de Barcelona al límite de su capacidad, con sus dos terminales de mercancías llenas de contenedores que no pueden salir.

Leer más: Gobierno y transportistas acuerdan bonificar 20 céntimos el combustible y ayuda de 450 millones pero sigue el paro

Concretamente, este paro está convocado por la Plataforma Nacional en Defensa del Sector del Transporte, una organización que no forma parte de las negociaciones entre el Gobierno y el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), pero que reclama medidas inmediatas ante la crisis energética. Como se ha mencionado anteriormente, el jueves de madrugada se alcanzó un acuerdo entre el Gobierno y el Comité Nacional de Transporte por Carretera, el cual incluye una rebaja de 20 céntimos por litro en el combustible hasta el 30 de junio.

Respecto a este acuerdo, el presidente de la plataforma por la defensa del transporte de mercancías por carretera, Manuel Hernández, ha considerado que se traduce en «migajas y propinas» y ha advertido de que el paro continuará hasta que esta plataforma, convocante del mismo, sea recibida por la ministra de Transportes, Raquel Sánchez. «Con nosotros no ha hablado nadie, siguen sentándose con la gente equivocada, y siguen ofreciendo migajas y propinas para desconvocar un conflicto que para nada pasa por un descuento en el precio del gasóleo», ha señalado Hernández en declaraciones a la emisora Radio Nacional de España.

«Soluciones reales»

Asimismo, ha indicado que el paro continuará mientras que no haya «soluciones reales» que den respuesta a sus problemas. «Tendrían que bajar más de 60 céntimos para que pueda ser suficiente. No se está tocando el tema del precio del transporte que es lo más importante, poder cubrir costes de explotación, pero esto a la patronal no le interesa, ha señalado.

«Seguiremos hasta el final, sino se reúnen con nosotros es imposible llegar a un acuerdo. No se puede pagar por debajo de costes de explotación a quien realiza el servicio. En esa mesa nos están excluyendo, por lo que no hay ni acuerdo ni desconvocatoria, está en manos de la ministra llamarnos y hablar. Mientras nos siga dando la espalda estaremos parados», ha advertido Hernández, quien no ha descartado «llegar a Madrid con camiones si la situación continúa así».