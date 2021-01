Madrid, bloqueada por el temporal

El coronavirus no logró confinar a los madrileños en sus casas en la segunda ola, pero sí lo ha hecho el temporal. La capital se ha teñido de blanco con más de 60 centímetros de espesor de nieve que entierran la ciudad, la mayor nevada desde 1971. Y, aunque el paisaje es bonito, las consecuencias son graves.

La movilidad queda totalmente reducida en la Comunidad de Madrid, tanto para acceder a la región como para moverse dentro de ella. La capa de nieve provocada por la borrasca filomena ha obligado a suspender del actividad de los autobuses urbanos de la EMT por la imposibilidad de circulación.

La posibilidad de transporte queda reducida al Metro, aunque también sufrirá a lo largo del día cortes puntuales. De momento, la circulación de trenes de la Línea 10 entre las estaciones de Tribunal y Casa de Campo, así como en el entre tramo entre Las Tablas y Virgen del Cortijo de la ML1 queda paralizada por la acumulación de nieve. Los vehículos con cadenas serán los únicos que podrán desplazarse.

Una calle cubierta de nieve en Madrid, este sábado./ EFE

También el aeropuerto de Barajas paralizará sus operaciones durante este sábado. La previsión de nieve afecta a la visibilidad y al estado de las pistas y las instalaciones. Según ha informado Aena a través de su cuenta de Twitter, esta decisión ha sido tomada para garantizar la seguridad.

El gestor portuario ha pedido a los viajeros que permanezcan en sus casas y esperen hasta las 20.00 horas, que será cuando vuelva a dar información sobre el estado de los vuelos.

⚠️Ante la previsión de nieve de las próximas horas y por seguridad, el Aeropuerto AS #Madrid–#Barajas paraliza sus operaciones durante todo el sábado día 9.

🔈Próxima información a las 20:00 horas.

➡️ Consulta con la aerolínea el estado del vuelo y no te dirijas al Aeropuerto.

Y lo mismo ha ocurrido con Renfe. Todos los destinos o salidas en tren con destino Madrid quedan suspendidos, tanto de media como larga distancia, así como los servicios de Cercanías de la comunidad, según ha informado Efe. La operadora ferroviaria también ha interrumpido los servicios transversales que van de Andalucía a Cataluña.

Los servicios de emergencia trabajan sin respiro en Madrid

Ante esta situación, y con la previsión de que la nieve siga cubriendo Madrid, el comité de crisis del Plan de Inclemencias de la comunidad ha permanecido reunido toda la noche. Y mientras tanto los servicios de emergencia no han tenido ni un respiro. “En algunos puntos de la se está avanzando y liberando vehículos, pero todavía queda mucho trabajo por delante”, ha señalado La Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112



Según ha comunicado esta entidad en Twitter, el Equipo de Respuesta Logística Inmediata de Voluntarios de Protección Civil ante Emergencias (ERIVE) está repartiendo mantas en la carretera M607 entre los afectados por la borrasca Filomena, que, debido al estado de la calzada, siguen sin poder circular.

Por su parte, la Unidad Militar de Emergencia (UME) también ha salido esta madrugada al rescate de las personas atrapadas en sus vehículos. En total, 147 militares y 66 vehículos participan en el operativo de Madrid para colaborar con los servicios de emergencia. Los militares están rescatando a personas atrapadas en la A-4, la A-5 y la M-40 con la M-607

Madrid continuará el plan de vacunación a pesar del temporal

Vista de una calle cubierta de nieve en Madrid cubierta de nieve, este sábado. / EFE

La dificultad en el desplazamiento no va a paralizar- en principio- el plan de vacunación, según han informado fuentes del Hospital Gregorio Marañón a Economía Digital, que este sábado comienza la inoculación en el personal sanitario. No obstante, médicos del centro han asegurado que es muy probable que mucha de las personas que tenían previsto vacunarse no acudan , por lo que una de las opciones que hay encima de la mesa es saltarse el calendario y aprovechar las dosis con los trabajadores que ya está en el hospital.

Por el momento, el alcalde José Luis Martínez Almeida, la delegada de Emergencias y Seguridad, Inma Sanz, y el delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, permanecen reunidos con mandos policiales, bomberos, Samur, Samur Social, medio ambiente y movilidad, entre otros, para analizar la situación.

“El paisaje es bonito pero peligroso. No es un juego, es peligroso” José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid

“El paisaje es bonito pero peligroso. No es un juego, es peligroso”, ha recordado el primer edil de la ciudad en declaraciones a Onda Madrid. “Los árboles se están cayendo y hay peligro de que se desprendan cornisas por el peso de la nieve”, ha añadido.

Algunas de las medidas que se han tomado son el cierre de parques y equipamientos deportivos y culturales, así como también la cancelación de recogida de basuras y la actividad en puntos limpios. Tampoco habrá servicio de estacionamiento regulado (SER) hasta el lunes, ha informado Efe.

Está previsto que hasta el mediodía se mantenga la alerta roja en las zonas Metropolitana y Henares y sur, Vegas y oeste, alerta que pasará a naranja hasta el final del día; la sierra, por su parte, se mantendrá durante toda la jornada en alerta naranja por nevadas y heladas.