Manos Limpias amplía su acusación contra Begoña Gómez por presunto favoritismo hacia Globalia

La asociación Manos Limpias ha presentado un nuevo informe al Juzgado de Instrucción número 41 de Plaza Castilla (Madrid) para ampliar la denuncia que interpusieron contra la esposa del Presidente, Begoña Gómez.

Este archivo contendría documentación sobre un supuesto trato preferente hacia Globalia por parte del Ejecutivo a partir de los contactos de Gómez con Javier Hidalgo, exconsejero de la compañía.

Así lo han señalado este viernes Miguel Bernad, secretario general del colectivo, y Francisco Cordero, jefe de la investigación, en una rueda de prensa. Cabe recordar que el autodenominado sindicato acusó a la mujer de Sánchez de corrupción y tráfico de influencias.

Además, han anunciado su decisión de convertir su denuncia en una querella para participar activamente en el proceso legal, centrándose inicialmente en señalar a Begoña Gómez como la única persona objeto de la querella.

El juez, por su parte, ha convocado este mes a cuatro periodistas de diferentes medios para brindar sus declaraciones sobre el caso.

Por otro lado, Bernad ha afirmado que este nuevo informe técnico-jurídico, que ahora está en posesión del juez, presenta datos que apuntan a que Sánchez era «conocedor, cómplice, cooperador necesario o encubridor de los negocios de su esposa».

Poco control

Bernad y Cordero han enfatizado que, según la investigación documental presentada en el Juzgado, Sánchez debía haberse apartado de las reuniones del Consejo de Ministros en las que se decidieron las ayudas destinadas a rescatar a Globalia tras la crisis generada por la pandemia.

Han subrayado que se otorgó una primera ayuda de 475 millones de euros a tres compañías de Globalia, que recibió una de ellas, Air Europa Holding, y una segunda ayuda de 320 millones a Ávoris, una empresa en la que Globalia tenía participación (a través de Halcón Viajes).

Para Manos Limpias, Globalia no habría pasado por los controles suficientes para recibir las ayudas a diferencia de otras empresas, así como no cumplía con las condiciones establecidas por la Unión Europea. Además, Air Europa tenía una deuda de 55 millones con Hacienda, por lo que Bernad ha considerado que es una razón válida para que no fuera accesitaria a alguna ayuda.

Bajo investigación

En la denuncia del colectivo, se indica que Begoña Gómez habría utilizado su relación con el presidente del Gobierno para recomendar o respaldar a empresarios que se postulan en licitaciones públicas.

En esa línea, afirma que uno de los empresarios, adjudicatario de licitaciones por valor de 10 millones de euros, posteriormente organizó un máster bajo la dirección de Begoña Gómez.

La denuncia también menciona al presidente del Zamora CF y empresario, Víctor de Aldama (investigado en el caso Koldo), como el contacto de Gómez con la empresa Globalia, quien habría obtenido 6,67 millones de euros.

Por último, Bernat ha señalado que este lunes presentarán una denuncia conforme a la ley de protección de denunciantes ante la Comisión de Protección del informante y ante instancias europeas. Ha asegurado que su asociación está recibiendo amenazas anónimas, las cuales también serán objeto de denuncia.